2024總統大選號次抽籤 賴蕭配抽中2號「美德雙全 穩健向前」

距離2024總統大選剩下33天，中央選舉委員會今（11）日上午進行總統、副總統候選人號次抽籤。民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴抽到了「2號」，也象徵「美德雙全 穩健向前」，「賴蕭配」會持續帶領台灣穩健向前行。

今候選人號次抽籤，賴清德與蕭美琴抽中2。 圖／賴清德競選辦公室 提供

中選會今天舉行候選人號次抽籤，賴清德與蕭美琴抽中2號。結束抽籤之後，蕭美琴在看板貼上2號，象徵著「勝利標誌」，隨後支持者簇擁蕭美琴齊聲高喊「美德贏台灣」、「美德雙全 穩健向前」。

蕭美琴在看板貼上2號，象徵著「勝利標誌」。 圖／賴清德競選辦公室 提供

蕭美琴表示，很高興今天抽到代表「美德雙全 穩健向前」的2號，有媒體朋友曾經詢問哪個號碼最好，他認為一切都是上帝的安排，也是台灣人民的祝福。

蕭美琴很高興今天抽到代表「美德雙全 穩健向前」的2號。 圖／賴清德競選辦公室 提供

蕭美琴表示，賴清德與蕭美琴帶著豐富的政見參選，不管是守護台灣的民主和平 、創造繁榮，以及堅持社會的公義永續，相信都能夠持續獲得台灣人民的支持與認同，未來賴清德與蕭美琴會持續努力，讓台灣一定贏，成為世界的台灣。

民進黨正副總統候選人賴蕭配抽到了「2號」。 圖／賴清德競選辦公室 提供

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