【專家之眼】2023代表字：為什麼「缺」？台灣滅亡

2023年即將進入尾聲，「台灣2023代表字大選」票選結果出爐，「缺」字不負眾望，拿到第一高票，獲選為今年度的代表字。

回顧2023年，我們所遭遇到的：缺蛋、缺水、缺工、缺高麗菜（一顆500元）、缺豬肉、缺虱目魚、缺藥物、缺新生兒、缺正職的工作。除此之外，我們還缺錢、缺方向、缺著力點、缺安全感、缺正義、缺司法獨立，為什麼會有這麼多「缺」？所有這些「缺」的背後，就是主事者的「缺德」。因為主事者的缺德，所以，可以不缺的都缺了。如果主事者不缺德，就什麼都不缺了。

只要得罪執政集團，一定沒有好下場，即使黨內同志也一樣，就像高嘉瑜、何志偉。至於彭文正，被法院通緝、註銷護照，更不在話下，台灣的司法是真正死了。相反的，只要跟對人，願意同流合汙，就能雞犬升天，吃香喝辣，還能爽妹妹，難怪有人爭先恐後也要睜著眼睛說瞎話的表態，唯恐主子沒看到，升官沒機會。

所有批評執政團隊的人，自然要有作為烈士的準備，否則，就太天真了。在今天，說真話、為國為民的下場就跟彭文正一樣，不會有好處，只有懲罰等著。

主事者缺德，舉例如下。衛福部祕書處長許朝程車震人妻，衛福部長替他辯護，說許「處理公務表現主動積極」，這是說，車震人妻屬於「處理公務」的範圍（是「色戒」嗎），而且「表現主動積極」嗎？部長還說「對私領域事情不宜由衛福部說明，也不會另外有處置」。因為「車震人妻」是「私領域」，所以，要怎麼搞都可以，把別人的家庭毀了也可以，是這個意思嗎？這樣的人不會被色誘？不會把台灣給賣了？

衛福部的另一個案例是王必勝的婚外情，在當時疫情嚴峻之際，身為防疫大將，還能同時肩負起婚外情的「重任」，（被拍到）3周內9度前往女子住處。事情爆發之後，不但沒被拔官，還能連連升官，如今貴為衛福部次長；此外，衛福部健保署前署長李伯璋被爆出和乾女兒十指緊扣，坦承「不覺得（對太太有）內疚」。衛福部都變成「淫窟」了，這是偶然的嗎？從不。所有的看似偶然，其實都是必然，只是一般人看不到其中的因果鏈而已。

難道這些人不「缺德」？他們考慮了他們的夫人的感受了嗎？他們考慮「她」的先生的感受了嗎？私領域跟公領域能分得開？沒這回事！我們人民的個資、就醫紀錄、用藥，要不要（強制）打疫苗，疫苗安不安全，所有有關我們生命安全的重大事項的決定權、情報權都掌握在這少數幾個「缺德」的長官手上，難道我們不缺「可信任的政府」嗎？

缺電、缺水、缺錢、缺蛋…這些缺都不是致命的。只要不「缺德」，問題總能解決，而一旦缺德，以後還將缺的更多，包含缺國家：當軍人缺德，雙重國籍、逃避兵役、怯戰、臥底、陣前倒戈，這將會是我們台灣人的未來。

管仲說：「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」。有一天，台灣滅亡了，都要感謝教改人士，因為整個教改的核心精神，我看來只有一個，有人說是去中國化，但我的理解是去「德」（去「真善美」、去「禮義廉恥」、去「公平」），這就是今天所有亂象的根源。試問，在缺德政府的領導之下，國家還能存在嗎？

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