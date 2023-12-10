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聯合報一周大事 12/3~12/9

聯合報／ 本報訊
國科會公告共22項國家核心關鍵技術清單，涵蓋包括國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。示意圖／ingimage
國科會公告共22項國家核心關鍵技術清單，涵蓋包括國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等技術領域。示意圖／ingimage

國內

5日：國科會公告，將十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術、異質整合封裝技術等廿二項技術列為國家核心關鍵技術清單．

7日：台灣二○二三代表字出爐，「缺」字以八五六五票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。

9日：農業部防檢署表示，屏東縣一乳羊場有三頭羊隻被檢出布氏桿菌病陽性。因布氏桿菌人畜互通，當地加強防疫。

國外

5日：科學家發布全球碳預算報告，指今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，預估達三六八億公噸，年增率百分之一點一。

8日：七十一歲俄羅斯總統普亭在克里姆林宮一場軍事人員授勳典禮表示，將尋求連任總統。若明年當選，可執政至二○三○年。

8日：德國看守等獨立機構公布最新全球氣候變遷績效指標（CCPI），前三名從缺，丹麥第四，接著是愛沙尼亞、菲律賓，台灣排名第六十一名。

代表字 屏東縣 農業部

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14奈米以下IC製程技術入列 國科會公告22項核心技術清單

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1963年12月9日，中華航空公司在松山機場舉行東部航線開航典禮，華航空服員及與會者切蛋糕、跳舞慶祝。 1963年間，華航的花蓮與台北航線，原本是每日上下午往返各一班，後來應東部各界之要求，從1964年1月20日起，增闢花蓮-台東-高雄航線，每日往返一班。華航並在1963年12月9日舉辦開航典禮。

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