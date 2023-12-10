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聯合報一周大事 12/3~12/9
國內
5日：國科會公告，將十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術、異質整合封裝技術等廿二項技術列為國家核心關鍵技術清單．
7日：台灣二○二三代表字出爐，「缺」字以八五六五票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。
9日：農業部防檢署表示，屏東縣一乳羊場有三頭羊隻被檢出布氏桿菌病陽性。因布氏桿菌人畜互通，當地加強防疫。
國外
5日：科學家發布全球碳預算報告，指今年各國化石燃料的二氧化碳排放量創新高，預估達三六八億公噸，年增率百分之一點一。
8日：七十一歲俄羅斯總統普亭在克里姆林宮一場軍事人員授勳典禮表示，將尋求連任總統。若明年當選，可執政至二○三○年。
8日：德國看守等獨立機構公布最新全球氣候變遷績效指標（CCPI），前三名從缺，丹麥第四，接著是愛沙尼亞、菲律賓，台灣排名第六十一名。
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