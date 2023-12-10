聯合報一周大事 12/3~12/9

多年來，台灣的國際處境艱難，在醫療與公共衛生的成就卻是全球有目共睹，這份榮耀來自許多人的努力，中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長邱淑媞正是其中的重量級人物。三十年來，從政府到學界、到民間，她致力推動公衛，也為台灣發聲，堅持把台灣推出去，讓國際看見台灣。

2023-12-08 22:16