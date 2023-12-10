北區SRF廠設新北 環境部評估

新北市每年因家具廢棄物產生約3萬公噸廢木材與廢塑膠，中央規畫在北、中、南建置木質資材處理廠，將轉化為固體再生燃料（SRF），供燃煤鍋爐或汽電共生廠使用。新北環保局表示，環境部已規畫引進民間廠商，在新北投資設置北區生質燃料製造廠，目前評估中。

其他縣市因設SRF廠引發民眾抗議，新北也有民眾擔心會汙染生活環境。新北環保局表示，目前並無引進廢棄物的計畫，只是將既有的材料轉製成再生燃料，產製過程中會善盡環境維護責任，製成之後也未必會在新北使用。

環保局表示，新北每年產生3萬公噸廢木材與廢塑膠，過去優先將還可再使用的家具媒合給弱勢家庭，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，所得全數納入社會局好日子愛心大平台幫助弱勢，其餘廢棄家具則破碎後焚化處理。

其中，大型家具經破碎分類篩選出廢木材、塑膠等適燃性廢棄物，經轉製成固體再生燃料，可取代煤，供工業鍋爐或燃燒發電設施做為燃料使用，同時也可減少現有焚化廠負荷。

環保局表示，環境部循環署規畫透過促進民間參與公共建設方式，引進民間廠商，在新北市投資設置北區生質燃料製造廠，將木質資材轉製為燃料，目前在進行可行性評估中，時程尚未確定，也包含做檢驗分析作業；另將持續輔導業者申設SRF廠。

市議員黃淑君表示， SRF廠的設置應審慎考慮作業流程，希望提升再利用率，減少廢棄物的生成，未來交易市場將全面檢討生產過程的碳足跡，廢棄物的再利用，可降低生產成本，提升廠商競爭力，為接軌國際，新北市府應積極檢討「碳」排放及廢棄物的再利用，以利接軌國際市場。

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