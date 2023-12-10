SRF挨批假綠能 中央將強化管理

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，遭環團批評「假綠能」。環境部昨表示，將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、流向追蹤，其中新設SRF廠改採三階段審查，既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫。

環境部強調，若發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證，即依「廢棄物清理法」移送檢調單位偵查，絕不寬貸，業者勿心存僥倖。

環境部說，循環署今年檢核全國SRF製造廠書面文件，並與地方環保機關合作完成66家次現場訪視作業，仍有各廠技術參差不齊情形，為改善提升品質，新設廠改採三階段審查（書審、試運轉、現勘），循環署也將組成技術小組協助地方審查。

環境部表示，既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫，包括檢視料源、製造及使用各環節是否符合規定，並要求落實SRF採樣及檢測，以確保製造品質；經查不符規定者，即要求依限改善，否則依廢清法撤銷或廢止其廢棄物清理計畫書。

環境部表示，SRF是以具適燃性的廢棄物為料源，並依符合規定的設備轉製而成的燃料，可替代煤炭使用，具有減碳效益。目前針對使用SRF相關設施已訂有管制排放標準，如以發電作為營運目的的電力設施，其空氣汙染物應符合「電力設施空氣汙染物排放標準」，一般鍋爐則須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，且使用SRF者皆準用焚化爐戴奧辛及重金屬的排放規定。

環境部大氣環境司7月預告「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項修正草案，新增規範使用SRF設施種類及規模，並要求應設置相關空汙防制設備，以嚴格控管空汙排放情形。

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