聽新聞
test
0:00 / 0:00

SRF挨批假綠能 中央將強化管理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
環境部表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸。本報資料照片
環境部表示，後續將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、要求產品品質及符合相關空汙排放標準，落實查核輔導，強化整體運作管理及流向追蹤，一旦發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證時，即依廢棄物清理法移送檢調單位偵查，絕不寬貸。本報資料照片

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業者也享補貼獎勵，遭環團批評「假綠能」。環境部昨表示，將強化SRF製造及使用端的審查管理制度、流向追蹤，其中新設SRF廠改採三階段審查，既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫。

環境部強調，若發現業者有假SRF之名、行汙染之實的具體事證，即依「廢棄物清理法」移送檢調單位偵查，絕不寬貸，業者勿心存僥倖。

環境部說，循環署今年檢核全國SRF製造廠書面文件，並與地方環保機關合作完成66家次現場訪視作業，仍有各廠技術參差不齊情形，為改善提升品質，新設廠改採三階段審查（書審、試運轉、現勘），循環署也將組成技術小組協助地方審查。

環境部表示，既設廠部分，則規畫執行稽查輔導專案計畫，包括檢視料源、製造及使用各環節是否符合規定，並要求落實SRF採樣及檢測，以確保製造品質；經查不符規定者，即要求依限改善，否則依廢清法撤銷或廢止其廢棄物清理計畫書。

環境部表示，SRF是以具適燃性的廢棄物為料源，並依符合規定的設備轉製而成的燃料，可替代煤炭使用，具有減碳效益。目前針對使用SRF相關設施已訂有管制排放標準，如以發電作為營運目的的電力設施，其空氣汙染物應符合「電力設施空氣汙染物排放標準」，一般鍋爐則須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，且使用SRF者皆準用焚化爐戴奧辛及重金屬的排放規定。

環境部大氣環境司7月預告「公私場所固定汙染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」、「公私場所固定汙染源燃料混燒比例及成分標準」、及「鍋爐空氣汙染物排放標準」3項修正草案，新增規範使用SRF設施種類及規模，並要求應設置相關空汙防制設備，以嚴格控管空汙排放情形。

SRF 環境部 廢棄物

延伸閱讀

回響／挨批假綠能 環境部強化SRF製造使用審查管理制度

投資新北設SRF廠處理3萬噸廢木材 中央可行性評估中

彰化環團批SRF有空污疑慮 縣府：轄內三廠只生產沒燃燒

SRF燒廢棄物發電？陳椒華：政府對汙染問題視而不見

相關新聞

SRF挨批假綠能 中央將強化管理

環境部推動固體再生燃料（SRF）將廢棄物燃料化，但SRF原料含有毒廢棄物，燃燒有害廢棄物會製造空汙，不但稱為「綠能」，業...

北區SRF廠設新北 環境部評估

新北市每年因家具廢棄物產生約3萬公噸廢木材與廢塑膠，中央規畫在北、中、南建置木質資材處理廠，將轉化為固體再生燃料（SRF...

聯合報一周大事 12/3~12/9

5日：國科會公告，將十四奈米以下製程之ＩＣ製造技術、異質整合封裝技術等廿二項技術列為國家核心關鍵技術清單．

照片看歷史／華航增闢花蓮-台東-高雄航線 1963年舉辦開航典禮

1963年12月9日，中華航空公司在松山機場舉行東部航線開航典禮，華航空服員及與會者切蛋糕、跳舞慶祝。 1963年間，華航的花蓮與台北航線，原本是每日上下午往返各一班，後來應東部各界之要求，從1964年1月20日起，增闢花蓮-台東-高雄航線，每日往返一班。華航並在1963年12月9日舉辦開航典禮。

氣候變遷績效指標 我又末段班 圖解哪一項評分最慘

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看一年一度評鑑的全球氣候變遷表現指標（CCPI）公布，台灣排名第61名，和去年一樣倒數第7名。

卸下白袍JUST TRY！ 邱淑媞 推動全球公衛的女俠

多年來，台灣的國際處境艱難，在醫療與公共衛生的成就卻是全球有目共睹，這份榮耀來自許多人的努力，中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長邱淑媞正是其中的重量級人物。三十年來，從政府到學界、到民間，她致力推動公衛，也為台灣發聲，堅持把台灣推出去，讓國際看見台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。