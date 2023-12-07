年度代表字出爐 陳駿季：「缺」正義聲音支持農業部
「台灣2023代表字大選」票選結果今天公布，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。第二名則是拿到6433票的「蛋」字。前兩名加起來剛好是「缺蛋」，精準呼應今年國人民生感受；農業部代理部長陳駿季今天表示，只是剛好選選到這個字，「蛋」是代表破殼的期待，而「缺」是缺正義的聲音支持農業部。
陳駿季說，民眾票選的「字」本身，對每一個人的想法和意涵不一樣，雖然選出這個字，但是不代表1個非常特定的意涵，以他來說，「蛋」雖然從3月以來，為了讓當時缺蛋狀況能穩定，現在看來，達到了政策目的，「蛋」其實代表的是一個破殼的期待，如果曾經孵過雞蛋，會很開心等待雞蛋破殼，每個「蛋」其實它有不同的意涵。
陳駿季說，同樣「缺」也是一樣，對農業部、對他個人來說，過去這幾個月來，有很多不確實、片段資訊一直困擾農業部，讓農業部花了非常多的精力在解釋，農業部缺一個正義的聲音來支持農業部，所以，他是再強調，每一個年度的代表字，每一個人都有他獨特的想法，只是大家剛好選到這個字，不代表一個共同的意義，更不會去代表他是缺蛋。
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