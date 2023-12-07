【尋找和平的關鍵】EP.10 台灣面對六座冰山

鐵達尼號撞上冰山的悲劇，舉世皆知。台灣有一位在野政治人物，近年有感於執政當局多年來領導台灣解決問題的方式，就像大船將要撞上冰山。這位工程學者出身的政治人物，認為眼前台灣面臨的，還不只是一座冰山，因此他著書立說，並且像傳教士一樣到處接受訪問，解釋台灣面臨的六座大冰山，今天我們來聽聽，他究竟是不是「危言聳聽」？

2023-12-07 14:49