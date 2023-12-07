永續大未來！跨業擁抱ESG　開闊視野應對挑戰

近年淨零減碳(Net Zero)議題發酵，ESG成為世紀顯學，是企業經營的重要指標。尤其，綠色能源更是當中不可或缺的重要議題。創立於1973年的盛達集團，擁有超過50年的電力電子與網路通訊技術，自2017年轉投資綠能事業成立的盛齊綠能，積極投身於綠能產業，支持政府實現淨零排放目標，以及對ESG永續發展的承諾，成為台灣綠色能源領域的佼佼者。

盛齊綠能與盛達集團經營管理團隊。 圖／盛齊綠能提供

盛齊綠能永續承諾 樹立良好典範

盛齊綠能服務全台上千座太陽能電站的變流器完成掛表併網，提供儲能系統建置一站式服務，專攻電力交易平台、光電結合儲能，以及用電大戶與用戶端等多樣化技術解決方案，協助台灣能源產業鏈的發展，為能源永續發展貢獻心力。

在企業ESG永續發展方面，盛齊綠能早在兩年前即開始積極投入相關治理，在環境保護方面，除了所提供的太陽能及儲能電站建置服務，扮演著推動再生能源和綠能減碳的關鍵角色。此外，在辦公室環境、宣傳物、企業禮贈品等方面，採用綠色、低碳產品，並透過積極推動社會參與活動，像是與新店北新國小共同舉辦繁星種子企劃，讓小朋友共同成為綠色能源的守護者，成為推動ESG理念於社會中的一股力量，發揮環境保護、社會責任的成效。

在公司治理方面，盛齊積極推動友善職場，落實責任制彈性工時、確保職場性別平等、設有激勵獎金及順暢升遷考核制度。同時，公司也提供三節獎金、團保、國內外旅遊等多項福利，讓員工能在工作與生活中達到平衡；另設有免費年度健康檢查，職護定期諮詢，體現對員工的關懷。

盛齊綠能以積極的ESG永續發展策略，秉持綠色能源的信念，為台灣的能源永續貢獻實質成果，更在推動環保、社會責任和公司治理方面，樹立良好典範，成為引領永續能源發展的重要企業力量。

統一證券淨日活動日。 圖／統一證券提供

統一證券推動ESG 落實員工照護打造幸福職場

統一證券致力打造員工幸福職場，已連續四年蟬聯「幸福企業」，持續對員工照護之投入獲得肯定。統一證券將永續發展理念落實到員工照護措施，從關懷員工的身心健康與平衡家庭做起，除提倡不加班文化，更於總部大樓打造300坪員工休閒中心，設有韻律教室、健身房、桌球室、撞球室等空間，提供員工及其眷屬專屬使用。另外亦由高階主管帶頭成立多元運動性社團，自上而下建立職場運動風氣。

2023年統一證券特別選在9月23日補班日舉辦員工淨山活動，利用股市不交易的時間至戶外伸展筋骨，並藉此活絡同仁情誼，兼顧工作與生活平衡。當日共逾四百位同仁響應，一起至虎山親山步道健行，同時沿途拾起步道上或路旁的垃圾，恢復環境自然原貌。統一證券結合ESG主題，並響應聯合國永續發展目標，守護地球生態及維護生物多樣性，於淨山時搭配山林生態解說，具體實踐對環境友善的責任。

此外，統一證券優於法規每年提供員工免費健康檢查，提供懷孕女性同仁媽咪待產包、設有舒適的哺集乳室，保障同仁享有性別平等之優質工作環境，2023年更榮獲臺北市政府頒發特優級哺集乳室認證。

統一證券長期致力於企業社會責任推動，除用心照顧內部員工的健康，並持續投入社會公益。自2008年起與家扶基金會共同成立統一證券經濟弱勢獎助學金，受助對象包含國小、國中至高中職學童，為弱勢兒少提供學習資源。未來亦將繼續秉持「取之社會，用之於社會」理念，創造更多回饋社會之實際作為。

大學光並致力於社會責任各項眼視光公益。 圖／大學光學科技提供

大學光「全能、全眼、全世代」 落實ESG打造台灣之光

台灣邁入高齡化社會，加上現代人對3C產品的高度依賴，加劇眼睛的老化速度，不分年齡族群，眼疾成為國民病。成立逾30年的「大學光學科技」，致力於提供高品質的眼健康服務，協助合作診所針對全齡階段病患面對眼睛的各樣問題。秉持以人為本的精神，成就「全能、全眼、全世代」的關懷，踐行企業責任在每一天的日常生活之中。不僅榮獲2022台灣公司治理評鑑上櫃公司排名前5%，今年更入選2023台灣外資精選100強企業，深受各界肯定。

為了落實眼健康平等的理念，大學光創立「e大學」品牌，引進全球同步的眼科儀器設備與品牌授權之眼科診所合作並結合直營眼鏡通路，提供一站式的眼疾治療及光學矯正服務。目前全台有29家合作診所，33家眼鏡門市，深入全台各地、社區，建構每個人都能平等享受的眼健康服務網。

身為產界領頭羊，將ESG加乘數位化的力量，造就大學光在產業、專業領域上的領先地位。將E定義為「眼科與眼視光的專家（Expert）」，引進新型全飛秒SMILE PRO近視雷射設備，並獨創i精準智能驗配術，將聯盟眼科醫師及驗光師雙強結合。

大學光並致力於社會責任各項眼視光公益，深耕在地社區眼睛保健，於2022年捐贈出5千副的公益眼鏡，並提供弱勢族群在驗光、配鏡的免費服務。

在公司治理上，加強董事會之多元性及性別平等，設置女性董事比例25%，遠高於2022年台灣上櫃公司女性董事占比的15.48%；提供股東會各項中英文資訊及編製永續報告書，持續精進公司治理，將ESG視為核心價值，實踐永續發展目標。

展望未來，大學光將持續朝節能減碳、員工福祉、公益永續、培育人才、資安隱私維護等多面向前進。從眼視光專業出發，守護全家，全能、全眼、全世代的眼健康，成為視力生技產業的台灣之光！

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