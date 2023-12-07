花蓮縣政府舉辦「低碳旅遊 地球永續論壇」 推動淡季出發、融入當地 落實低碳遊

品嘗當地美食、下榻低碳旅館、在地採購 負責任旅行分享在地美好

花蓮縣政府多年來推動「低碳旅遊」，包括環保旅店、環保夜市、低碳綠能運具等，目前全縣已有數百家業者完成低碳認證。聯合報與花蓮縣政府合辦「低碳旅遊、地球永續」論壇，並由優樂地永續服務執行長蔡承璋、台灣ＥＳＧ旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠、台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲，分別就「迎接永續活動新浪潮」、「走一趟負責任旅遊的影響力」、「從森林療癒談低碳旅遊可能性」專題演講。

論壇主持人、聯合報副內容長王茂臻提到，永續仍是各行業熱門議題，「低碳旅遊」近年在國內也掀起熱烈討論，不同過去討論旅遊多關心價位、旅遊品質、內容，現在大家愈來愈重視碳足跡，許多山友強調「無痕山林」，如何讓花東的好山好水永續下去，至關重要。

優樂地永續服務執行長蔡承璋就「迎接永續活動新浪潮」主題進行專題演講。 圖／花蓮縣政府 提供

優樂地永續服務執行長蔡承璋認為，低碳旅遊可「由下而上」，讓觀光客消費同時，也帶動責任消費、責任生產，例如企業有辦員工旅遊的需求後，供給端也必須與ＥＳＧ連結，重視在地經濟、在地採購、融入社區。

台灣ＥＳＧ旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠就「走一趟負責任旅遊的影響力」主題進行專題演講。 圖／花蓮縣政府 提供

台灣ＥＳＧ旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠也在論壇演講時提出「負責任的旅遊」概念，呼應聯合國的SDGs的十七項指標，最關鍵兩件事，是從旅遊者角度關注旅行目的地的環境，「促進經濟該買就要買」；對旅行業者來說，要減少目的地負面影響，「尊重、聯繫、享受就是負責任旅遊的目的」。

台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲就「從森林療癒談低碳旅遊可能性」主題進行專題演講。 圖／花蓮縣政府 提供

台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲也在演講時分享，目前全球碳排量有百分之八是來自於旅遊，其中運輸更占旅遊的百分之四十九，「回饋地球最好的方式就是低碳」。他提到，兩個月前，花蓮縣長徐榛蔚曾率團到溪頭森林院區考察「森林療癒」，低碳旅遊之外，森林療癒與淨零碳排相連結，對企業ＥＳＤ、SDGs都是非常好的事。

花蓮縣政府參議彭偉族分享花蓮推動低碳旅遊的作法。 圖／花蓮縣政府 提供

花蓮縣政府參議彭偉族與談時表示，低碳旅遊面向還有一個非常重要的就是人文，花蓮長期就是多族群融合的地方，所有人口集中花東縱谷，花蓮縣政府也塑造一個環境，除可深度旅遊大山大海，也可以體驗各個不同文化的相融。

論壇中與談人士也熱烈探討低碳旅遊倡議的「負責任的旅遊」，蘇聖珠提出「負責任旅行」的十項期待。包括品嘗當地美食、下榻低碳旅館、買當地工匠紀念品、結識當地人、淡季出發、入境隨俗，旅遊後分享旅遊在地的美好等。

主持人王茂臻也呼應淡季旅行，因每到旺季，身邊朋友打卡都在太魯閣、公正包子等熱門景點，儘管當地業者很開心，但會對當地環境造成負擔，應鼓勵企業讓員工淡季休假、員工旅遊。

台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲也在總結時提到，如何將低碳旅遊從花蓮往外擴散，他認為發展低碳旅遊，必須兼顧經濟成長、社會進步、環境保護三面向，訂定永續旅遊準則。

認養換宿 翻轉企業文化

企業推動ＥＳＧ永續蔚為風潮，台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲在論壇中提到，花蓮縣政府推動低碳旅遊，可以引入多一點企業參與、共創三贏；優樂地永續服務執行長蔡承璋也認為，針對企業的痛點去找企業需求，從企業想要的利基點切入，除了ＥＳＧ外，企業可能更想倡議自己的品牌，對社會有影響力。

台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲提到，引入企業加入低碳旅遊，最好是要結合企業內部的ＥＳＧ、SDGs規畫。如造紙廠可以選擇在淺山地區做一些「里山」規畫，尊重生態多樣性的恢復。

蔡承璋認為，政府可以擔任需求方、企業作為供給方，讓企業用認養方式，投入翻轉在地弱勢等永續發展，提出企業想要的議題，讓員工投入。他提出「技術換宿」概念，企業可以把員工放在如花蓮好山好水的地方辦公，不僅提高工作效率，也可以透過企業與花蓮縣府專業技術換宿的方式，讓企業與縣府合作，幫忙輔導在地產業，呼應循環經濟達到雙贏。

花蓮縣政府參議彭偉族表示，花蓮因地形狹長，產業相當多樣，之前ＥＳＧ、SDGs推動之前，花蓮已有非常多年輕人注意到這一塊，積極推動縣內產業永續，如花蓮中區的瑞穗鮮乳，因畜牧業養牛會產生相當多沼氣，玉里也創立全台第一個沼氣發電，花蓮產業也積極導入環境永續。

包裝減碳 創伴手禮經濟

落實「低碳旅遊」，花蓮縣政府參議彭偉族表示，花蓮這幾年在「綠色旅遊」名稱出現之前，已推動很多有機飲食、在地文化、維護生態等，最簡單的例子是全國最大的賞鯨業就是從花蓮開始，這就是回饋到SDGs，運用觀光代替捕捉，也可以帶動業者經濟收入。

對於花蓮縣長徐榛蔚推動「永續是花蓮日常」，彭偉族說，相關作法其實都緊扣聯合國SDGs17項指標，如何讓遊客與本地業者、縣府達三贏，花蓮縣府透過很多專家學者協助、並鼓勵年輕人到花蓮學習參訪，目前已有兩百多家經輔導的環保標章認證業者，包括大眾運輸、生態旅遊等，參與碳足跡業者不僅可獲獎勵，遊客採用綠色低碳旅遊，也可以獲得折扣好處。

台灣ＥＳＧ旅遊推廣協會副理事長蘇聖珠也透露，她正與花蓮合作推出深度低碳旅遊，規畫中很重要一件事就是經濟面探討，如何推動「伴手禮經濟」，例如許多在地店家使用在地食材，政府就可以協助在地老店傳承、包裝減碳、計算碳足跡，讓旅客理解、認識在地食物的美好。

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