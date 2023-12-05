地方創生走向國際！中原大學師生攜手為地方找出「看不見的大象」

圖／陳軍杉 攝影

「設計翻轉，地方創生」是近年的熱門話題，大學扮演的角色已不只是提供高等教育，還要思考如何發揮所長、跨域串連，成為一所符合時代所需的大學。中原大學於霄裡、卓蘭、大海等社區長年耕耘，堪稱為「USR模範生」，讓大眾看見，大學生能做的遠比想像的更多！

中原大學致力地方創生，推動「一埤塘、一學校、一社區」，打造桃園城市特色。 圖／中原大學 提供

超前佈署20年，打造桃園特色「埤塘學」近年桃園市政府攜手民間團體積極推動「守護埤塘」政策，而早在二十多年前，中原大學設計學院陳其澎教授已經帶著學生實地考察、進行埤塘研究，現在更透過大學USR計畫，給予地方全力支持。

擁有「千塘之鄉」美名的桃園，從航空照片可見一口一口的埤塘，存在超過一百年，在地人卻視而不見，是名符其實「看不見的大象」。陳其澎教授認為，埤塘具有水利灌溉功能，是地方產業、廟宇系統的支撐，在城市發展中扮演關鍵角色。因應現今的極端氣候，埤塘更具有蓄洪防災、調節溫度、減少熱傳導的功能，是老祖宗留給我們的珍貴資產。

中原大學設計學院陳其澎教授於20多年前已開始進行埤塘研究。 圖／陳軍杉 攝影

政策面窒礙難行的，就由大學來發動引擎！陳其澎教授以工作坊的形式，帶領學生重新檢視城市開發的各種可能性。保存歷史人文與都會區開發是否能夠雙贏？科技園區內的埤塘若保留原貌、不填土蓋工廠，是否更符合國際ESG趨勢，還能為企業節省碳費？學生在過程中互相腦力激盪，學習解決問題，也訓練團隊合作。

經過多年深耕，桃園已打造出專屬在地的「埤塘學」，陳其澎笑著說，「從基層生態教育、城市開發、經濟發展，到IOT物聯網、AI大數據，埤塘什麼都能教！」中原大學也以「一埤塘、一學校、一社區」的方式，協助桃園多間國中小編制埤塘特色課程，將學校附近的埤塘變成教室，帶領學生關注環境與社會議題，學生回家後影響家人，進而將埤塘教育擴散至社區，並發揮社會影響力。

中原大學把埤塘變成教室，帶領學生關注環境與社會議題。 圖／中原大學 提供

開拓視野，全世界都是我的永續練習場中原大學USR埤塘計畫不只點亮桃園城市特色，也將觸角延伸至國際。馬來西亞的「冷岳河流域」為錫礦坑積水而成，地理風貌和桃園有相似之處，中原大學設計學院與QS世界大學排名前300名的UCSI大學，自2019年開始合作推動工作坊，將兩校學生混在一起、分成不同組別，透過實地訪查探討城市問題，團隊共同尋求解方。

UCSI大學建築學院張集強副院長表示，國際交流讓本地學生可以透過外地人的角度，客觀檢視問題，並融合本地學生的思考方式，產生創新火花。他認為，「國際交流容易有觀念上的落差，需要討論、溝通、整合觀點，對學生來說是很好的訓練；學生也能結交到異國朋友，工作坊結束後可以繼續在網路社群中互動，讓異文化衝擊持續發酵。」

中原大學與馬來西亞UCSI大學進行國際交流。 圖／中原大學 提供

大學4年一定要體驗一次！讓USR成為青春的熱血回憶張副院長鼓勵大學生把握在校期間，累積地方創生經驗，為自己的職涯賦能。他指出，現代社會發展速度快，學校教的知識已經跟不上環境變化，大學教育必須和社會接軌，透過開放式教育打破圍籬。同時，大學生也能透過學術理論角度，突破商業盲點，提供業界開創性的思考，「業界對學生有包容度，這是在職工作者無法體驗到的。」

陳其澎教授也表示，大學生投入地方創生，除了能夠為地方帶來改變，更能翻轉自己的人生。「透過這種訓練過程，學生會變得比較願意付出，他們會把獨一無二的經驗記在心裡，用開放的視野繼續去尋找『看不見的大象』，當他們找到了，就開創了自己的人生。」

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