中原大學打造沉浸式綠色場域，為ESG「接班人」儲備永續戰力

文／ 黎詩彥 提供

圖／陳軍杉 攝影
圖／陳軍杉 攝影

校園裡，不時可以看見老師帶著學生為樹木「量尺寸」，討論樹木碳匯如何計算；也有設計學院教授帶著學生走訪偏鄉，把地圖上看不到、能調節氣候的埤塘，一個個找出來標上記號……。在中原大學，處處都是永續沉浸式教育學習基地，輕鬆拉近學生與永續的距離。

中原大學透過「永續發展推動委員會」，帶領全校師生攜手探索與實踐永續。 圖／陳軍杉 攝影
中原大學透過「永續發展推動委員會」，帶領全校師生攜手探索與實踐永續。 圖／陳軍杉 攝影

中原大學教育理念的第一條，就是「尋求天、人、物、我之間的和諧」，早在創校之際，就在教育中植入「尊重自然與人性尊嚴」的倫理觀，堪稱是教育界的永續先行者。近年全球掀起永續風潮，中原大學更於2021開大學先鋒，將通識教育與聯合國17項永續發展指標SDGs精神結合，2022年進一步成立「節能減碳推動委員會」，今年中原大學也繼續「玩真的」，成立「永續發展推動委員會」，帶領全校師生探索與實踐永續，讓學校成為「最潮的永續教室」。

中原大學早在創校之際，就在教育中植入「尊重自然與人性尊嚴」的倫理觀。 圖／陳軍杉 攝影
中原大學早在創校之際，就在教育中植入「尊重自然與人性尊嚴」的倫理觀。 圖／陳軍杉 攝影

全球沸騰時代，大學扮演「永續智庫」角色
校務研究暨永續發展處永續長王玉純表示，氣候變遷已從「全球暖化」進入「全球沸騰」，強聖嬰現象不只衝擊人類社會環境，也造成每年數兆美元的經濟損失，除了節能減碳，「氣候變遷調適」更是全民自救的當務之急。大學作為高等學府，應該要在議題上扮演「智庫」的角色，因此中原大學成立「永續發展推動委員會」，從制高點整合資源，全面評估教育目標、學校治理等，讓永續在校園裡紮根，兼具深度和廣度。

「永續發展推動委員會」主要職掌6大面向，包括：垃圾減量、太陽能建置等「環境」面向，安排教師工作坊、培訓永續師資的「教學」面向，擬定產學合作計畫的「研究」面向，實踐大學USR的「社會」面向，連結300多間海外姊妹校、推動暑期營和線上課程的「國際」面向，發展ESG課程模組、提供企業人才培力資源的「產學CSR」面向。

王玉純指出：「推動永續不只是政府和企業的事，大學更在其中扮演要角。打造永續社會必須回到教育本質，透過大學培育整個社會的支持系統，大學要跟著社會一起走。」

永續長王玉純(右三)與學生一同漫步校園，發掘各式永續需求。 圖／陳軍杉 攝影
永續長王玉純(右三)與學生一同漫步校園，發掘各式永續需求。 圖／陳軍杉 攝影

企業需要的永續接班人，是具備「調適能力」的人才
除了在硬體設備方面，應用「環境績效指數 」（EPI）打造低碳校園，中原大學更將1800門課程與永續連結，不只透過通識課程培養學生的SDGs軟實力，同時也在專業課程中全方位提升ESG即戰力。

例如，工學院運用專業知識，研究水資源處理；商學院研究氣候金融、取得時下最夯的「碳盤查」證照；法學院了解「氣候法」相關法規；電資學院研究智慧電網、儲能系統；設計學院觀察社會生態，協助地方創生……。在中原大學，永續不是口號或意識形態，而是師生每天都要實戰面對的課題。

永續是中原師生每天都要實戰面對的課題。 圖／陳軍杉 攝影
永續是中原師生每天都要實戰面對的課題。 圖／陳軍杉 攝影

「企業需要永續人才，尤其是具備調適能力的人才。」王玉純表示，未來世代挑戰多、壓力大，如何在22歲前讓他們準備好、有能力面對複雜的環境，是中原大學的核心目標。永續教育沒有捷徑，也沒有終點；唯有盡早起步，才有機會邁向卓越。

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