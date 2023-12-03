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聯合報一周大事 11/26~ 12/02
國內
28日：主計總處發布最新經濟預測，將今年經濟成長率下修為百分之一點四二，創民國九十九年以來的十四年最低。
29日：民進黨副總統參選人蕭美琴卸下駐美代表，蔡英文總統任命駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢出任我國駐美代表。
30日：行政院拍板明年健保總額，預算達八七五五億元、成長率百分之四點七，較今年增加三九一億元。
國外
29日：美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）去世，享嵩壽一百歲。
30日：聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28）在杜拜登場，近兩百國在開議首日同意啟動達四點三億美元的「損失與損害」基金，以支援遭全球暖化衝擊的國家，
1日：以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的休戰協議到期，雙方未同意延長。以軍隨即恢復在加薩走廊的作戰行動。
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