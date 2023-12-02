2023退休力論壇／譚敦慈：獨老生活，更要好好吃飯

獨居是許多退休長者的生活常態，因份量難以拿捏，飲食總是草草解決。長庚醫院臨床護理師譚敦慈今出席聯合報「以防萬一活到100歲」2023退休力論壇時表示，飲食是許多疾病的致病原因，獨居長者更要好好吃飯，均衡飲食並補充蛋白質，有助遠離肌少症等疾病，也能維持心情快樂。

譚敦慈表示，飲食是老後獨居最大的問題，不論已婚、未婚，任何人都有可能獨自生活，卻面臨「怎麼吃」的大哉問，一位在養生村任職的朋友說，許多長者至養生村居住，都是為了解決吃飯的問題；大部分疾病都與吃有關，保持健康身體的第一步，就是建立健康的飲食習慣。

「一個人生活的時候，一定要好好吃飯。」譚敦慈表示，上個世代的民眾，常在家中孩子離巢後，把所有食物都「煮成一鍋」，連續三餐取用，這讓食物變得難吃，吃不好、不開心，疾病也容易發生。建議民眾效法日本做法，利用市面上小包裝食物，把多元菜色做成小小一盤，飲食均衡，也能吃得快樂。

譚敦慈表示，世衛組織指出，沒有單一食物能夠保證健康，民眾飲食選擇務必多元，建議以原型食物為主，吃魚吃肉、少吃魚丸貢丸，減少攝入加工食品中的添加劑。外界常認為，生在毒物專家家中，自己的小孩一定很多不能吃，其實不然，僅規定每日至少一碗深色蔬菜、一碗白色蔬菜，剩下要吃什麼都可以，鼓勵孩子均衡飲食。

台灣肌少症嚴重，譚敦慈提醒，長者務必攝取足夠蛋白質。以活動量中等的中老年人來說，蛋白質攝取量是體重乘以1.2公克。臨床上常遇到病人以為喝雞湯、魚湯就能補充營養，但此觀念有誤，要把魚肉吃下肚才有效。一個禮拜吃兩次魚，可以減少癌症等疾病，魚類選擇以重金屬含量較少的「小魚」為主，例如鯖魚、秋刀魚、虱目魚等，應避免食用鮪魚、旗魚等汞含量高的大魚。

在食物挑選方面，譚敦慈表示，民眾常好奇該買紅蛋還是白蛋，其實兩者營養成分相同，買哪一種均可，但要記得放在冰箱保存。米則可挑選真空包裝品項，因室溫下容易受黃麴毒素污染，開封後應放置冰箱存放。

油的挑選，依據美國心臟科醫學會建議，可選擇苦茶油、橄欖油、芥花油等單元不飽和脂肪酸含量高的油品，也須注意「起煙點」，例如麻油就不適合拿來爆香，可選擇苦茶油、葡萄籽油。

有些長者習慣把冰箱塞滿滿，譚敦慈表示，一個人的冰箱，更要注意存量，最多放至7分滿，冰箱才能維持循環。民眾常想方設法為冰箱除臭，但產生異味表示有食物腐壞，應將其移除。另外，從冰箱取東西來吃，一定要記得復熱，並使用乾淨參與取用，否則腸胃道容易出問題，也可能食物中毒。

現場民眾詢問，長者透過染髮保持年輕外貌，是否不健康？譚敦慈表示，根據世衛組織，熱湯比染髮還毒，提醒民眾前2天不要洗頭，讓頭皮產生油脂防護，第3天再染髮。染髮後則應多喝水，吃高維生素、高纖維質的蔬果，有助加快排毒。

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