2023退休力論壇／施昇輝：多交友 別讓自己太早一個人

「朋友源源不絕、人生處處驚喜。」財經專欄作家施昇輝在聯合報「退休力論壇」以「新朋友新人生！讓自己不要太早一個人」為題，發表演說，他自覺，最近幾年來自己最大長處不在於股票投資，而是結交許多新朋友。人生最大的財富不是存摺數字，而是朋友，而老朋友人數勢必慢慢變少，退休之後，更應該結交新朋友。

施昇輝表示，之前女兒結婚，他這邊朋友就佔了12桌，而其中六桌就是近幾年結交的新朋友，而這也是讓他引以為豪的地方，年紀大了，還是可以認識許多新朋友，進而變成好朋友。

許多人提倡「享受孤獨」，與自己相處，對於此論點，「樂活大叔」施昇輝卻有點不以為然，他認為，學會與孤獨自處，這是重要的，因為每個人都會有寂寞的時候，但應該多結交新朋友，帶來新興趣、不同的人生，「新朋友比旅行更令人驚喜」。

該如何結交新朋友？施昇輝提出六大秘訣：

一、跟團旅遊：認識陌生人最好的場合，在幾年前，參加北海道旅行團，同行六對夫妻迄今仍常聯繫，規畫聚餐、露營、島內旅遊。 二、參加陌生聚會：在朋友介紹下，參加聚會，他因此認識荒野保護協會志工，開啟了登山、走步道的休閒活動。 三、重返校園，或參加社區大學：他報考台藝大電影碩士專班，認識許多新同學、新朋友。 四、找機會請教新朋友，這是建立朋友的開始。 五、參加飯局，認識新朋友。 六、善用臉書，與陌生人互動，不要怕拒絕。

施昇輝強調，多瀏覽臉書社團，有助於朋友關係的維繫，建議多至老朋友臉書貼文按讚，如果朋友久久沒有更新訊息，可以主動關心。另可加入朋友的朋友，擴展社交圈。

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