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2023退休力論壇／奧運金牌30歲就「退休」：把心態歸零

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
聯合報今舉辦「以防萬一活到100歲」2023退休力論壇，前跆拳道金牌奧運國手陳怡安分享，把心態歸零，保持學習的動力，是面對人生境遇轉折的最好良方。記者曾原信／攝影
聯合報今舉辦「以防萬一活到100歲」2023退休力論壇，前跆拳道金牌奧運國手陳怡安分享，把心態歸零，保持學習的動力，是面對人生境遇轉折的最好良方。記者曾原信／攝影

退休年齡延長，許多人65歲仍退而不休。但對於運動選手而言，退休界定與一般民眾不同，30歲就面臨退役轉職。聯合報今舉辦「以防萬一活到100歲」2023退休力論壇，前跆拳道金牌奧運國手陳怡安說，歷經年少得志、人生失意，自己認知到，把心態歸零，保持學習的動力，是面對人生境遇轉折的最好良方。

陳怡安在1988年、1992年奧運示範賽中拿到金牌佳績。她表示，年僅15歲就拿到奧運金牌，生活面臨很大轉變，壓力隨之而來，但也隨著光環成長。跆拳道納為正式項目後，自己已離開前線，在擔任體育主播，雖決定復出，然因運動傷害，最終沒能選上雪梨奧運賽。卻也因此學會在人生不同階段，做出不同調整。

陳怡安表示，卸下選手身份時，自己才30歲，對一般民眾而言，或許還很年輕，但對於競技運動選手而言，卻已屬「高齡」。在奧運遴選失利後，經歷很長的人生低潮，在家哭了半年，也離開在體育台的工作，最終藉由手工藝，找到療癒自己的方式，重新與自己對話。

「把心態歸零，不再以奧運金牌、體育主播看待自己，才能重新開始學習。」陳怡安表示，放下過去的身份及光環，重拾為了紓解比賽壓力而發展的打毛線、做紙雕、手工皂興趣。後來，她創立手工皂品牌，推廣愛自己也愛環境的環保肥皂，完成少女時代的開店夢想。

做手工藝與在跆拳道場上奮鬥的形象大相逕庭，民眾該如何拓展與職涯不同的興趣？陳怡安透露，自己先從打毛線開始，這與運動員接受訓練十分類似，必須專注當下，慢慢完成一件事。建議民眾，廣泛學習自己喜歡的東西，不必設想學會後有什麼用途；另外，曾經排斥的事物，也能在退休前後開始拓展，及早建立退休準備，轉換過程就能更加順利。

「人生應該隨時保持新鮮感。」陳怡安說，孩子長大、事業穩定後，自己回到體育圈，在中華奧會擔任委員，除帶隊至國外比賽，也至國外參加會議，提供自身經驗。在各界的期待下長大，她很能理解年輕選手的壓力，讓孩子選擇合適的方式發展，自己則從牌提供支持。

身為運動員，有著強健體魄，陳怡安表示，自己很有可能活到100歲，因為保持學習的習慣，對生活保有熱忱、好奇心，運動、健康、理財也要儘早開始，被問及想要什麼時候退休，「我回答，我沒想過退休，想要當個老不休。」她透露，自己已開始訓練，準備參加2025年世界壯年運動會的西洋劍項目。

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