2023退休力論壇／劉秀枝：轉念思考，成為自己的安慰劑

聯合報今舉辦「以防萬一活到100歲」2023退休力論壇，今年75歲的醫師作家劉秀枝短講博得滿堂喝采。她指出，穩健的經濟來源是快樂退休生活的入門磚，但好的社會連結、健康的身體更為重要；面對人生的不如意，則可以適時轉念、正面思考，「成為自己的安慰劑」。

劉秀枝分享老後健康的良好典範。她日前拜訪朋友母親、一位104歲的高齡阿嬤，身為失智症醫師，忍不住測試對方的心智狀態，結果發現阿嬤不只能算數，長期記憶沒有問題，還能看歌譜，更可貴的是，離去時還記得自己的名字、做什麼工作。

「孤獨死」的新聞常引發民眾對老後孤獨的焦慮感。劉秀枝透露，自幼就選擇要獨自生活，獨老一點也不滄桑，也能活得很精彩。足夠的經濟來源是快樂獨居的基本條件，但民眾不必過於焦慮，退休收入減少，花費、應酬也減少。保持健康是另一重點，年輕時就把身體鍛鍊好，輕微病症及早就醫、避免重病，就能減少自費醫療花費，也不需要請看護照顧。

「健康不是無病痛，而是『有病治療、無病健身』。」劉秀枝說，近期參與同學會，在場幾乎人人都有病，但仍然保持良好的身心狀態，這就是健康的定義，而走路是最好的健身，自己每天走路8千至1萬步，這其實不難，在菜市場走一遭，散步去找朋友聊天，一下就湊齊步數。

好的社會連結，是退休準備重要一環。劉秀枝說，退休16年來，自己參加社區大學、英語KTV活動，也常與三五好友至郊區健行登山，近期爬了大屯山，也走了石碇的烏塗溪步道。老後體力有限，不必與年輕人一樣追求攻頂，在苗栗仙山步道健行時，最後的關卡既陡又滑，自己便在山坡下等同行友人等頂回來，看相片一睹山頂風采，一樣樂趣不減。

「成為自己的安慰劑，當一切都不如意時，要能轉念、正面思考。」劉秀枝舉例，有位朋友因癌症免疫治療導致不適，自己告訴對方，可轉念思考，有副作用產生，表示藥物出現療效；雖然自認缺乏美感品味，但轉念一想，身邊朋友都很有品味，今日演講的衣服，便是找朋友至家中協助搭配。

劉秀枝表示，透過自我肯定，人們可以成為理想的自己。早上對著鏡子說，你很棒、今天會過很好的生活，經年累月就能擁有快樂的一生。

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