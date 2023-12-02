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2023退休力論壇／退休財務靠自己 民眾投資比例不及格

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
聯合報今舉辦「2023退休力論壇 以防萬一 活到100歲」，中華民國退休基金協會前理事長王儷玲指出，隨人口結構改變、勞保基金將破產，退休財務不能再靠政府。記者曾原信／攝影
聯合報今舉辦「2023退休力論壇 以防萬一 活到100歲」，中華民國退休基金協會前理事長王儷玲指出，隨人口結構改變、勞保基金將破產，退休財務不能再靠政府。記者曾原信／攝影

退休準備中，財務規劃是民眾最擔心的項目。中華民國退休基金協會前理事長王儷玲指出，隨人口結構改變、勞保基金將破產，退休財務不能再靠政府，民眾應把握年輕時高投報率、老後穩健投資的方式規劃退休理財，才能因應通膨、長壽帶來的財務風險。

王儷玲今在聯合報「以防萬一活到一百歲」退休力論壇發表專題演講。她提到，根據聯合報系退休力指標民調，3年來年年不及格，可見民眾希望存錢，卻不知道怎麼存錢。民眾常低估退休需求，太晚開始儲蓄、退休投資太保守；也有人選錯投資工具，導致準備成本太高，無法落實長期投資；更常見的是沒有及早進行長照險、醫療險及年金險規劃。

隨人口結構改變，勞保基金面臨破產，政府提供長者退休財務支持力度愈來愈有限。調查顯示，退休財務「靠政府」的比例低於55%。王儷玲說，擔心勞保危機，不少民眾選擇提早開始退休理財，但30至60歲民眾認為退休準備「錢不夠」的比例仍超過6成，30歲以下的民眾，則有4成不知道退休後能領到多少退休金，對於財務缺口缺乏瞭解，是民眾不知如何理財的主因。

王儷玲說，雖然國內退休年齡延後，已從60歲變為65歲，但隨醫療進展、壽命延長，退休至離世的時間不減反增，若要抵抗通膨，保有老後生活財務餘裕，至少2成薪資用於投資是較合適的比例，但台灣民眾多數只將薪資的1%至6%用於投資，實在太少。

「早期增值、晚期保值，是最省力的投資方式。」王儷玲說，投資標的選擇應隨年齡而有不同，年輕時應選擇投資報酬率約8%的投資標的，如股票等，藉由複利效果累積資本；老後則可以選擇較為穩健、投資報酬率較約4%至5%的投資選項，如債券等，藉此達到「保值、保本」。

「退休理財是長期投資。」王儷玲建議，民眾不要聽信某些理財專家建議，時常「買了基金又賣掉」，至少要持有3至10年，否則轉換過程中容易買錯基金、進出場時也會導致損失。業界已有不少退休理財專屬產品，依照年齡不同分為積極、穩健、保守等項目。

長照保險也是常被忽略的投資選項。王儷玲表示，隨長壽趨勢，民眾需要長照的時間約8至10年，費用至少花費600萬以上，若沒有保險，退休金恐被吃垮。建議民眾及早開始投保，否則愈晚買費愈高，還有被拒保的風險。

中華民國退休基金協會推出「退休理財規劃師」制度，能幫民眾免費健診。王儷玲表示，退休理財規劃百百款，退休理財規劃師能為民眾健診，釐清勞保可領多少錢、應該幾歲開始投資，適合哪些投資標的等，這是公益活動，民眾可以上網搜尋「好命退休計算機」，也可透過電話諮詢。

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