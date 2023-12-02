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2023退休力論壇／退休須早做準備 人人均是百歲候選人

聯合報／ 記者李樹人林琮恩／台北即時報導
國衛院院長司徒惠康在「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇致詞說，退休是必須早做因應、事先練習。記者曾原信／攝影
國衛院院長司徒惠康在「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇致詞說，退休是必須早做因應、事先練習。記者曾原信／攝影

聯合報「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇，今天登場，多名專家、學者與會，數百名民眾共襄盛舉，聯合報系永續工作室永續長羅國俊致詞表示，以前退休是被動的，時間一到就走人，但現在退休，則必須主動、學習、規畫，在退休準備工程之前，大家都是同學，一起練習學習的同學，希望都能健康老化

剛滿65歲的羅國俊表示，在拿到基隆市政府敬老卡時，心情是愉悅的，尤其在刷公車時，連續三聲「嗶、嗶、嗶」就覺得自己是幸福的，真的好幸運，因為從古至今，能活過65歲者還是少數。統計顯示，人類有史以來，超過65歲以上的人有12億，但今時今地，現在65歲以上的人就有6億。身為6億人之1，非常榮幸。

清朝康熙皇帝60大壽時，在紫禁城舉辦「千叟宴」，邀請叟（耆老）參與御宴，對象為年逾65歲的長者，當時被喻為千古難得一見的盛宴，但現在卻是再也平常不過的事情。羅國俊表示，台灣將於2025年進入超高齡社會，屆時「耆老」將占全人口的5分之1，人數多達469萬，光是零頭就遠多於康熙的「千叟宴」。

聯合報2023年退休力論壇主題為「以防萬一、活到100歲」，羅國俊表示，這在清朝幾乎是不可能的事，但現在大家都是百歲人瑞的候選人，但要想健康幸福老化，是必須預先練習。

羅國俊表示，自己設定的5大退休力，包括，財務、身體健康（健康老化、活躍老化、死前臥床不超過兩週）、心理健康、社會連結、保持開放學習的心態。

每個人面對自身老化的態度不一樣，國衛院院長司徒惠康表示，羅國俊永續長能夠勇敢慢對老化，但國衛院前院長梁賡義在持敬老卡搭公車時，每次一刷，到了第三聲嗶嗶時，就會不自覺得咳嗽，希望蓋過嗶聲。

司徒惠康表示，國衛院在三年前成立「高齡醫學暨健康福祉研究中心」，結合270多名專家學者，針對銀髮族可能面對財務、心理、醫療等問題，事先盤點，並擬定策略，目的在於希望國人健康、活躍及在地老化，能夠身心靈健康，有尊嚴地度過晚年。

「退休是必須早做因應、事先練習。」司徒惠康強調，退休絕非是中年人的事情，所有年輕人都應該針對退休五力，提早做準備。

聯合報於2020年舉辦第一屆退休力論壇，開啟國民退休準備工程，推出六種動物測驗你的退休力，強調理財、健康、社會連結、活躍好學、自在獨立等五大核心能力。

今年同步推出「以防萬一財務筆記本」，供民眾記錄銀行帳戶、保單、信用卡、資產負債、數位金融資訊等，一旦面對「萬一」，這筆記本就會成為指南針，多一份準備，就能減少慌亂。

「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇今天舉行，聯合報系永續長羅國俊致詞表示，在退休準備工程，大家都是同學。記者曾原信／攝影
「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇今天舉行，聯合報系永續長羅國俊致詞表示，在退休準備工程，大家都是同學。記者曾原信／攝影
聯合報「2023年退休力論壇」今天登場，多名專家、學者與會，聯合報系永續長羅國俊（右1）、國衛院院長司徒惠康（右6）等專家合影。記者曾原信／攝影
聯合報「2023年退休力論壇」今天登場，多名專家、學者與會，聯合報系永續長羅國俊（右1）、國衛院院長司徒惠康（右6）等專家合影。記者曾原信／攝影
聯合報「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇，今天登場，多名專家、學者與會，數百名民眾共襄盛舉，記者曾原信／攝影
聯合報「以防萬一活到一百歲」2023年退休力論壇，今天登場，多名專家、學者與會，數百名民眾共襄盛舉，記者曾原信／攝影

老化 財務 公車

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