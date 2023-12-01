第26屆十大傑出女青年選拔 即起受理

中華民國歷屆十大傑出女青年協會宣布，第26屆十大傑出女青年選拔自即日（12/1）起開放受理投件，期間至至明年1/31截止。歡迎社會各界踴躍推薦於各行各業綻放異彩、有傑出事蹟、重大貢獻，足資表率，或對國家社會或國際有影響力的年輕傑出女性參加選拔，同時，本屆也開放個人自我推薦報名。

中華民國十大傑出女青年選拔是在民國五十五年開始舉辦，是全國第一個以女青年為主體的獎項。為使選拔工作永續傳承，於民國94年成立中華民國歷屆十大傑出女青年協會，持續辦理，迄今已挖掘251位在不同領域大放異彩的優秀女性，例如紀政、張曉風、殷允芃、劉俠、鄧麗君、李豔秋、李紀珠、馬國鳳、彭汪嘉康、胡芳蓉、唐美雲、劉柏君、錢薇娟等大家耳熟能詳的女性，都曾在年輕時入選為十大傑出女青年。

協會理事長邱淑媞表示，雖然臺灣性別平權工作在過去獲致顯著進展，然而，女性傑出人才仍遭受明顯的玻璃天花板，「高處不勝寒」之情況非常嚴重，可說是臺灣兩性平權最困難的一哩路！她指出，依據行政院出版的2023年性別圖像，儘管在2021年時，薦任公務人員有超過一半(58.5%)是女性，然而，簡任公務人員中女性卻僅有38.1%，大法官、政務人員分別僅26.7%、22.5%為女性，而內閣閣員更僅7.3%為女性！在企業領域，中小企業負責人當中，37.2%為女性，但在公開發行公司的董事中，女性僅佔14.9%！教育領域亦然，幼兒園園長95.1%為女性、國小校長31.4%為女性，而大專院校校長則僅9.4%為女性。因此，更顯出十大傑出女青年選拔迄今仍具有非常重要的社會意義。

女傑協會期盼透過選拔，喚起各機關團體發掘及看見表現傑出之年輕女力，不僅此次加以推薦，更希望其在未來能多予栽培、拔擢，同時，透過這些獲獎的案例，鼓勵年輕女性不受刻板印象限制、勇於實現自我價值，積極發揮影響力，不僅成為社會的楷模與學習典範，也讓社會看見年輕女性所能揮灑的無限可能。。今年，考量許多年輕女性投入獨立創業、個人工作室等新的工作型態，經由本屆選拔委員會討論、決議，特別在機關團體推薦之外，增列自我推薦的報名管道，希望減少遺珠之憾。而為鼓勵年輕朋友勇於投入國際發展以及參與聯合國永續發展相關事務，不論是在臺灣或在國際舞臺發光發熱，都歡迎參加選拔。

第26屆中華民國十大傑出女青年選拔之候選條件為18歲以上，42歲以下之女性國民，自112年12月1日起至113年1月31日接受投件（以網路收件時間為憑）。歡迎各機關單位、公司團體踴躍推薦，並接受個人報名，當選者將於明年6月予以隆重表揚。選拔辦法及推薦表可參考中華民國歷屆十大傑出女青年協會官網（https://ttoywa.com/）。

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