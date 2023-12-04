「邱議瑩競選總部成立在旗山體育場 賴清德、蕭美琴12/10南下全力扶選力挺」

圖／邱議瑩委員辦公室 提供

民進黨高雄市第一選區立法委員邱議瑩將12月10日(星期日)下午兩點半在旗山體育場（高雄市旗山區華中街）舉辦聯合競選總部成立大會，賴清德、蕭美琴將親自南下全力扶選力挺，為高雄第一場三人合體造勢場，還邀請到高雄市市長陳其邁、金曲歌王歌后許富凱、朱海君精彩的演唱，邱議瑩邀請支持者們共襄盛舉。

圖／邱議瑩委員辦公室 提供

邱議瑩表示，競選總部地址在高雄市旗山區延平一路265號，歡迎支持者到競選總部坐坐，而第一選區幅員遼闊，包含「桃源區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、大樹區、燕巢區、大社區、阿蓮區、田寮區」，但是希望每一區都做到努力兼顧力拼連任。

邱議瑩細數四年中的政績，爭取地方建設總經費高達512億，包括交通建設、防洪治水、教育等重點。更為農民爭取福祉法案把關，在立法院主導通過「三保一金」法案立法及修法（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險法、農民退休儲金），更有高雄各區農會總幹事親自發聲感謝邱議瑩爭取農會設備改善。另外自來水地區延管工程、農路水保改善工程等，邱議瑩政績文宣〈登真報報〉將陸續派發到高雄第一選區各家各戶，也可在各區服務處索取，更直接公開上網供鄉親們檢視，讓鄉親都能夠一筆一筆檢視邱議瑩這四年來為鄉親爭取的政績。

邱議瑩感性地說，民進黨完全執政7年多來，高雄的轉變有目共睹，請鄉親明年1月13日選民「選對的人，走對的路」，總統選舉支持賴清德未來四年繼續挺台灣，立委選舉支持邱議瑩，讓她繼續顧高雄，未來她會更努力打拚，希望讓台灣更好、高雄更好。

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