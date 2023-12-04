快訊

10月美債殖利率漲破天...銀行進場狂掃 關鍵原因曝光

高雄新建大樓7樓頂樓失火 火光照亮夜空消防搶救控制

「邱議瑩競選總部成立在旗山體育場 賴清德、蕭美琴12/10南下全力扶選力挺」

文／ 邱議瑩委員辦公室 提供

圖／邱議瑩委員辦公室 提供
圖／邱議瑩委員辦公室 提供

民進黨高雄市第一選區立法委員邱議瑩將12月10日(星期日)下午兩點半在旗山體育場（高雄市旗山區華中街）舉辦聯合競選總部成立大會，賴清德、蕭美琴將親自南下全力扶選力挺，為高雄第一場三人合體造勢場，還邀請到高雄市市長陳其邁、金曲歌王歌后許富凱、朱海君精彩的演唱，邱議瑩邀請支持者們共襄盛舉。

圖／邱議瑩委員辦公室 提供
圖／邱議瑩委員辦公室 提供

邱議瑩表示，競選總部地址在高雄市旗山區延平一路265號，歡迎支持者到競選總部坐坐，而第一選區幅員遼闊，包含「桃源區、那瑪夏區、茂林區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、大樹區、燕巢區、大社區、阿蓮區、田寮區」，但是希望每一區都做到努力兼顧力拼連任。

邱議瑩細數四年中的政績，爭取地方建設總經費高達512億，包括交通建設、防洪治水、教育等重點。更為農民爭取福祉法案把關，在立法院主導通過「三保一金」法案立法及修法（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險法、農民退休儲金），更有高雄各區農會總幹事親自發聲感謝邱議瑩爭取農會設備改善。另外自來水地區延管工程、農路水保改善工程等，邱議瑩政績文宣〈登真報報〉將陸續派發到高雄第一選區各家各戶，也可在各區服務處索取，更直接公開上網供鄉親們檢視，讓鄉親都能夠一筆一筆檢視邱議瑩這四年來為鄉親爭取的政績。

邱議瑩感性地說，民進黨完全執政7年多來，高雄的轉變有目共睹，請鄉親明年1月13日選民「選對的人，走對的路」，總統選舉支持賴清德未來四年繼續挺台灣，立委選舉支持邱議瑩，讓她繼續顧高雄，未來她會更努力打拚，希望讓台灣更好、高雄更好。

相關新聞

照片看歷史／1955年柬埔寨首相施亞努訪台 俞鴻鈞、葉公超國禮相迎

1955年12月3日，柬埔寨時任首相兼外長施亞努偕隨員等一行，於12時10分乘專機3架飛往日本途中，便道訪問台灣，我方以國禮相迎，時任行政院長俞鴻鈞在機場休息室設宴款待，時任外交部長葉公超及各國駐華使節均應邀作陪。

聯合報一周大事 11/26~ 12/02

主計總處28日發布最新經濟預測，將今年經濟成長率下修為百分之一點四二，創民國九十九年以來的十四年最低。

2023退休力論壇／住院5天體力不如前 林頌凱：快存肌本

許多人認為，退休力5大要素中，以健康最為重要，對於聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱來說，可是有著深刻體悟，在今年5月新...

2023退休力論壇／吳貞瑩建議做好「以防萬一」財務規畫

在聯合報、元氣網舉辦的「以防萬一，活到一百歲」2023退休力論壇中，參與者每人都可以得到一本「以防萬一財務筆記本」。聯合...

2023退休力論壇／退休力博覽會為你健檢財務 練肌力

「唉呦，沒想到蘿蔔這麼重！」60多歲黃小姐參加「退休力博覽會」的「肌力大挑戰 」，右手握著蘿蔔，必須在30秒內完成20個...

2023退休力論壇／蔡安棋：退休得顧好老本、病本、保本

「打造富足人生，要考慮『退休三本』，也要老本、病本與保本！」在聯合報、元氣網舉辦的「2023退休力論壇-以防萬一，活到一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。