內湖四期罕見預售新案！3大焦點引爆話題

撰文／ 黎詩彥

台北市內湖四期、五期重劃區以「美式別墅聚落」聞名，區域採低密度開發、綠覆率高、慢活愜意的居住氛圍，吸引不少科技菁英、三總醫師、藝人等高端客群入主。近年因區域推案量少，市場能見度不高，但是房價卻仍舊穩定成長。房仲分析，相較於北市其他區域，內湖四期、五期房價CP值高，生活環境好，又有內科高薪客層支撐，成為區域均價見漲的推力。

內湖重劃區鬧中取靜，生活機能到位，鄰近美式賣場、多家量販店，經由快速道路至北市各大商圈皆十分便捷，舉凡松山機場、大直美麗華商圈，台北車站、南京商圈、信義計畫區，大多在車程10分鐘生活圈內，區域內有三軍總醫院、國防醫學院，醫療資源齊備，因此吸引許多追求生活品質的換屋族前去覓屋。根據實價登錄顯示，五期重劃區預售案「國泰蒔美」最高成交單價來到124.7萬，今年5月推出的「義泰值境」最高成交價更突破130萬。

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房仲業者指出，「內湖四期、五期的生活環境在北市獨樹一格，人車少、環境清幽、視野開闊，區域內多為自住客，讓房價不受政策影響，呈現緩步上揚，相對穩健保值。更關鍵的是，內湖重劃區開發已達飽和，新案相當稀少，突顯『物以稀為貴』。」

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隨著內科廠辦陸續完工，產業進駐熱絡，更帶動內湖龐大的自住剛需，使新推案備受矚目。位於內湖四期的「宏盛掬白」挾帶「豪宅品牌、高CP值房價、5年免管理費」3大吸睛焦點，在近期內湖房市中創下高詢問度。

「宏盛掬白」由北市名宅「仁愛帝寶」推手宏盛建設操刀，因應現代人的居住需求，以豪宅規格打造31-57坪、2-4房精品宅。內湖四期多為別墅社區，「宏盛掬白」不只是區域稀有大樓住宅，更緊鄰民權大道網球中心，擁上下灣公園綠帶、永久棟距，高樓層還可眺望優美山景，讓住戶一回到家就能暢享自然風光，舒心氛圍與便利機能兼得。

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相較於內湖五期單坪房價上看130萬，「宏盛掬白」開價落在110-120萬，相當具有競爭力。業界認為「宏盛掬白」是北市難得無地主戶、自住型產品，總價比同區別墅相對實惠，也沒有一般重劃區緊鄰舊市區、新舊陳雜的景觀，整體環境非常優質，未來房價可望追上五期重劃區。此外，宏盛建設更升級「服務軟實力」，住戶在交屋後5年免繳管理費，還有專屬「服務長」提供建設代管服務，也屬開創市場先河。

市場人士預測，由於土地營建成本不斷疊高，建商房屋售價有可能不敷造價成本，因此未來預售型推案勢必減少，「宏盛掬白」在地段、格局規劃、售價上都切中置產客需求，又有宏盛品牌加持，是內湖四期這2、3年少見，知名建商進場的指標預售案，可望能為四期房市帶來一波人氣買氣高峰。

建案官網：https://pse.is/5eheeg

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