開戶、繳費、轉帳、投資通通免臨櫃 銀行App線上一指搞定

生活中有時候超級困擾的事情，就是抽不出時間跑銀行處理事情。上班前銀行還沒開、下班銀行也關了，安排中午午休前往銀行，卻發現前面排了人龍，想要開戶理財、轉帳、換匯，難道只能請假才能完成？幸好，在銀行數位服務不斷進步下，銀行App已經越來越萬能，只要動動手指不需特地出門，就能完成各種原來需要臨櫃申辦的服務，例如申辦台、外幣帳戶、設定約定帳號、升級數位帳戶功能，甚至開證券戶、複委託…等，也都可以透過銀行App輕鬆搞定。

國泰世華CUBE App推出後功能不斷升級優化，除了申辦台、外幣帳戶可以全程線上完成外，過往須至券商辦理的證券戶，現在同樣可以透過app就能完成。以CUBE App線上開國泰證券戶只需4步驟，最快5分鐘即可開戶成功，還能一次申辦台股及複委託，免出門、免額外耗費心力開設海外證券戶就能投資海內外市場。申辦複委託後可投資美股、港股、滬港通、深港通、日股…等多元熱門市場，無論是以台幣帳戶或外幣帳戶皆可扣款，相當便利。並且提供台股定期定額、美股定期定股服務，讓定期投資變得輕鬆寫意。（詳洽 開戶說明 網站如下圖！）

開戶說明示意圖。 圖／國泰世華提供

國泰世華外幣帳戶可進行16種幣別換匯，CUBE App內即可查看各幣別的匯率趨勢圖，以及設定匯率到價通知的服務，在營業日早上09:00至次日凌晨02:00之間都能線上換匯，不錯過自己喜歡的匯率。而經常出國玩或是有長期換外幣投資理財的人，也可經由內建的個人平均換匯成本，掌握理財或是出國旅遊成本的控制。若需要美金、日幣現鈔，也可至國泰世華指定外幣ATM直接提領並享有優惠，不需受到分行營業時間限制。（詳洽 線上換匯 網站如下圖！）

線上換匯說明示意。 圖／國泰世華提供

而最基本、大家也最常使用的轉帳功能，CUBE App也貼心做到完善。提供多種安全方便的轉帳方式，像是設定手機號碼連結帳號，不怕對方轉錯帳，也不用洩漏自己的完整帳戶號碼更安心。而當想要轉帳給對方，卻沒有帳號時，CUBE App還有「太好轉」功能，只要自行填寫轉帳資訊、金額，自訂取款密碼，就能建立取款連結，將取款連結與密碼分享給對方，就能完成轉帳。

這麼多便利又貼心的功能，全都整合在一個銀行App裡，只要動動手指就能完成。許多原本需要花費不少時間臨櫃完成的事，在CUBE App一站式的服務裡變得輕鬆簡單，更重要的是，CUBE App還導入多種安全防護機制，從登入到各種使用層層把關，讓用戶在任何地點都能安心使用CUBE App。

【本文係由國泰世華銀行邀約】

證券服務由國泰綜合證券提供，CUBE App由國泰世華銀行建置

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