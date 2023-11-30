【尋找和平的關鍵】EP.09 和平有機會嗎？

2022年開打的俄羅斯與烏克蘭戰爭，眼看就要打進2024年了。以色列與巴勒斯坦哈瑪斯間的殘酷殺戮，在種族仇恨值高漲的情況下，看不到到永久解決方案。世界兩大強國--中國和美國的領袖終於在舊金山會了面，會談沒有解決基本岐異，特別是在台灣問題上。我們居住的台灣，2024年要選出新的領導人，候選人的競選主軸都是--如何避免戰爭；如何帶來和平。究竟誰能真正做到呢？
而放眼全球，未來一年的經濟情勢在戰爭陰影下，一點不樂觀。2023年即將結束的此刻，人們共同的心聲應該就是:「給和平一個機會！」還記得約翰.藍儂唱的那首：《Give Peace A Chance》嗎？
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2022年開打的俄羅斯與烏克蘭戰爭，眼看就要打進2024年了。以色列與巴勒斯坦哈瑪斯間的殘酷殺戮，在種族仇恨值高漲的情況下，看不到到永久解決方案。世界兩大強國--中國和美國的領袖終於在舊金山會了面，會談沒有解決基本岐異，特別是在台灣問題上。我們居住的台灣，2024年要選出新的領導人，候選人的競選主軸都是--如何避免戰爭；如何帶來和平。究竟誰能真正做到呢？
速食店裡有魚堡、雞堡和牛肉堡，但高雄小港機場周圍有一種「堡」叫做「機堡」，此「機」非彼「雞」，不能吃卻能住，往昔是日據時代停放軍用戰鬥機的軍事掩護設施，日人撤退後，成當地民眾棲身之所，目前僅存5座，其中3座有人居住；98歲老奶奶住在堡裡承載一生回憶，即使失智連兒都不認得，說什麼也不肯搬；81歲李伯伯一家住在機堡裡迄今已是第四代，感概注定從生到死，防空洞就是他的家；70歲的黃姓男子幫屋主代管，機堡想住就住，自由瀟灑。
1961年11月30日，國軍「光武」演習歷時10天，在30日進行最後一場空軍戰鬥機演練。時任總統蔣中正對三軍將士無論在火力、速度和型式方面都有日新月異的進步甚表滿意。
30日上午，蔣總統與夫人蔣宋美齡前往空軍基地進行年度校閱，在空軍50分鐘的戰技演練結束後致詞表示，空軍的戰力無論訓練、裝備和精神，都較前增加了三分之一，他希望陸、海、空三軍將士，繼續發揚國民革命軍精神，在反攻復國的進程中，以一當百。...
COP28將於明天登場，但日前所公布的「2023年排放差距報告」卻顯示目前的減碳強度仍然不夠。學者認為，其實民眾的意識還...
第28屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC COP28）即將於11月30日在杜拜開議，「福爾摩沙俱樂部」...
身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可
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