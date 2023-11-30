【尋找和平的關鍵】EP.09 和平有機會嗎？

2022年開打的俄羅斯與烏克蘭戰爭，眼看就要打進2024年了。以色列與巴勒斯坦哈瑪斯間的殘酷殺戮，在種族仇恨值高漲的情況下，看不到到永久解決方案。世界兩大強國--中國和美國的領袖終於在舊金山會了面，會談沒有解決基本岐異，特別是在台灣問題上。我們居住的台灣，2024年要選出新的領導人，候選人的競選主軸都是--如何避免戰爭；如何帶來和平。究竟誰能真正做到呢？

而放眼全球，未來一年的經濟情勢在戰爭陰影下，一點不樂觀。2023年即將結束的此刻，人們共同的心聲應該就是:「給和平一個機會！」還記得約翰.藍儂唱的那首：《Give Peace A Chance》嗎？

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主持人高惠宇（右）訪問朱雲鵬教授（中）和介文汲大使（左）。

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