「我的新北市」邀您參加影視導覽+實境遊戲

影迷們出動！你是否在看完電影、追完劇後感到意猶未盡，希望能和角色一起走入劇中場景呢？新北市政府官方臉書粉絲團「我的新北市」將邀請幸運的粉絲們一起來場都會電影小旅行，一起重溫電影《斯卡羅》、《血觀音》、《刻在你心底的名字》的感動，並深入了解新北市著名取景地。本次活動更和專業文化導覽團隊-島內散步合作，搭配實境遊戲深入了解這些作品，喚起影迷共同記憶！

「我的新北市」FB粉絲專頁舉辦「新北都會電影小旅行」，邀民眾同樂。 圖／新北市政府新聞局提供

本次導覽路徑包括林本源園邸及435藝文特區，林本源園邸已有百年歷史，是昔日臺灣首富大宅院，為目前僅存最完整的園林建築，古色古香的建築風格，以及華麗不俗的景觀氛圍，讓粉絲能夠一秒穿越古今，是《血觀音》、《斯卡羅》等片取景地；板橋435藝文特區建築外觀採歐式新古典主義及高聳對稱的多力克柱列，還有雕刻華美的山牆構成立面；《刻在你心底的名字》等片則選在園區內的枋橋大劇院內取景，帶著粉絲穿過時光隧道回到30年前臺灣校園禮堂。歡迎民眾上「我的新北市」臉書報名，就有機會參加活動。

林本源園邸─《血觀音》、《斯卡羅》等知名影視作品取景地，保存完整的園林建築成為熱門的拍攝場景。 圖／林本源園邸 提供

新聞局長張愛晶表示，新北市政府支持各大製作團隊前來新北市取景拍片，打造完善便利的影視製作環境，「新北市協助影視拍攝與發展中心」（簡稱新北市協拍中心）於100年成立，除創造友善拍片環境，協助許多影視團隊能夠在新北市取景與拍攝，也使得新北市的美麗風光及故事能有機會在銀幕呈現，並活絡本市經濟與影視產業發展。也歡迎粉絲持續關注「我的新北市」粉絲團，未來將不定期舉辦更多活動，都歡迎粉絲一起參加。

板橋435藝文特區─建築採歐式新古典主義，入夜時分建築物昏黃的燈光與門口的噴水池相輝映，氛圍適合拍攝。 圖／板橋435藝文特區 提供

新北市協拍中心表示，從城市到鄉村、從山上到海邊，新北市不僅擁有豐富的自然風光，更是影視劇組的熱門取景地！剛結束的第60屆金馬獎多部佳作也選擇在新北市拍攝，包括《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《疫起》、《請問，還有哪裡需要加強》等熱門作品。新北市協拍中心推出「經典星光大道」和「都會星光大道」等多條影視朝聖之路，串聯九份、十分、猴硐、林本源園邸、空軍三重一村等地，讓你一窺經典電影的拍攝場景。此外，還可跟隨「青春山海線影視大道」，造訪淡水紅毛城、小白宮、海關碼頭等經典場景，感受電影的浪漫氛圍。

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