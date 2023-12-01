「我的新北市」邀您參加影視導覽+實境遊戲

文／ 新北市政府新聞局提供

影迷們出動！你是否在看完電影、追完劇後感到意猶未盡，希望能和角色一起走入劇中場景呢？新北市政府官方臉書粉絲團「我的新北市」將邀請幸運的粉絲們一起來場都會電影小旅行，一起重溫電影《斯卡羅》、《血觀音》、《刻在你心底的名字》的感動，並深入了解新北市著名取景地。本次活動更和專業文化導覽團隊-島內散步合作，搭配實境遊戲深入了解這些作品，喚起影迷共同記憶！

「我的新北市」FB粉絲專頁舉辦「新北都會電影小旅行」，邀民眾同樂。 圖／新北市政府新聞局提供
「我的新北市」FB粉絲專頁舉辦「新北都會電影小旅行」，邀民眾同樂。 圖／新北市政府新聞局提供

本次導覽路徑包括林本源園邸及435藝文特區，林本源園邸已有百年歷史，是昔日臺灣首富大宅院，為目前僅存最完整的園林建築，古色古香的建築風格，以及華麗不俗的景觀氛圍，讓粉絲能夠一秒穿越古今，是《血觀音》、《斯卡羅》等片取景地；板橋435藝文特區建築外觀採歐式新古典主義及高聳對稱的多力克柱列，還有雕刻華美的山牆構成立面；《刻在你心底的名字》等片則選在園區內的枋橋大劇院內取景，帶著粉絲穿過時光隧道回到30年前臺灣校園禮堂。歡迎民眾上「我的新北市」臉書報名，就有機會參加活動。

林本源園邸─《血觀音》、《斯卡羅》等知名影視作品取景地，保存完整的園林建築成為熱門的拍攝場景。 圖／林本源園邸 提供
林本源園邸─《血觀音》、《斯卡羅》等知名影視作品取景地，保存完整的園林建築成為熱門的拍攝場景。 圖／林本源園邸 提供

新聞局長張愛晶表示，新北市政府支持各大製作團隊前來新北市取景拍片，打造完善便利的影視製作環境，「新北市協助影視拍攝與發展中心」（簡稱新北市協拍中心）於100年成立，除創造友善拍片環境，協助許多影視團隊能夠在新北市取景與拍攝，也使得新北市的美麗風光及故事能有機會在銀幕呈現，並活絡本市經濟與影視產業發展。也歡迎粉絲持續關注「我的新北市」粉絲團，未來將不定期舉辦更多活動，都歡迎粉絲一起參加。

板橋435藝文特區─建築採歐式新古典主義，入夜時分建築物昏黃的燈光與門口的噴水池相輝映，氛圍適合拍攝。 圖／板橋435藝文特區 提供
板橋435藝文特區─建築採歐式新古典主義，入夜時分建築物昏黃的燈光與門口的噴水池相輝映，氛圍適合拍攝。 圖／板橋435藝文特區 提供

新北市協拍中心表示，從城市到鄉村、從山上到海邊，新北市不僅擁有豐富的自然風光，更是影視劇組的熱門取景地！剛結束的第60屆金馬獎多部佳作也選擇在新北市拍攝，包括《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《疫起》、《請問，還有哪裡需要加強》等熱門作品。新北市協拍中心推出「經典星光大道」和「都會星光大道」等多條影視朝聖之路，串聯九份、十分、猴硐、林本源園邸、空軍三重一村等地，讓你一窺經典電影的拍攝場景。此外，還可跟隨「青春山海線影視大道」，造訪淡水紅毛城、小白宮、海關碼頭等經典場景，感受電影的浪漫氛圍。

(新北市政府新聞局 廣告)

相關新聞

上有簡體字、大陸地名…澎湖海域出現巨型不明漂流物 初步勘查結果曝

海巡署近日接獲通報，澎湖縣西嶼海域出現巨型不明漂流物，上有簡體字、中國地名等字樣。經海委會今天勘查，確認是巨型海洋浮標，...

【尋找和平的關鍵】EP.09 和平有機會嗎？

2022年開打的俄羅斯與烏克蘭戰爭，眼看就要打進2024年了。以色列與巴勒斯坦哈瑪斯間的殘酷殺戮，在種族仇恨值高漲的情況下，看不到到永久解決方案。世界兩大強國--中國和美國的領袖終於在舊金山會了面，會談沒有解決基本岐異，特別是在台灣問題上。我們居住的台灣，2024年要選出新的領導人，候選人的競選主軸都是--如何避免戰爭；如何帶來和平。究竟誰能真正做到呢？

日據時代軍事設施 高雄機堡成為他們的家也承載一生回憶

速食店裡有魚堡、雞堡和牛肉堡，但高雄小港機場周圍有一種「堡」叫做「機堡」，此「機」非彼「雞」，不能吃卻能住，往昔是日據時代停放軍用戰鬥機的軍事掩護設施，日人撤退後，成當地民眾棲身之所，目前僅存5座，其中3座有人居住；98歲老奶奶住在堡裡承載一生回憶，即使失智連兒都不認得，說什麼也不肯搬；81歲李伯伯一家住在機堡裡迄今已是第四代，感概注定從生到死，防空洞就是他的家；70歲的黃姓男子幫屋主代管，機堡想住就住，自由瀟灑。

照片看歷史／1961年光武演習壓軸場 空軍精銳盡出秀高超戰技

1961年11月30日，國軍「光武」演習歷時10天，在30日進行最後一場空軍戰鬥機演練。時任總統蔣中正對三軍將士無論在火力、速度和型式方面都有日新月異的進步甚表滿意。 30日上午，蔣總統與夫人蔣宋美齡前往空軍基地進行年度校閱，在空軍50分鐘的戰技演練結束後致詞表示，空軍的戰力無論訓練、裝備和精神，都較前增加了三分之一，他希望陸、海、空三軍將士，繼續發揚國民革命軍精神，在反攻復國的進程中，以一當百。...

學者籲提升氣候變遷意識 應貼近民生強調衝擊

COP28將於明天登場，但日前所公布的「2023年排放差距報告」卻顯示目前的減碳強度仍然不夠。學者認為，其實民眾的意識還...

「福爾摩沙俱樂部」籲COP28氣候峰會邀台灣出席

第28屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC COP28）即將於11月30日在杜拜開議，「福爾摩沙俱樂部」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。