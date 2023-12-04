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10月美債殖利率漲破天...銀行進場狂掃 關鍵原因曝光

高雄新建大樓7樓頂樓失火 火光照亮夜空消防搶救控制

全齡照護 樂活養老

文／ 彰化縣政府

彰化已擁有三座公設托嬰中心，將逐年在縣內布建22處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。 圖／彰化縣政府 提供
彰化已擁有三座公設托嬰中心，將逐年在縣內布建22處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館。 圖／彰化縣政府 提供

數據指出，臺灣的生育率年年創新低，物價飛漲的大環境及育兒問題讓青年不敢生小孩，高齡化趨勢帶起對長者安養的重視。我們擁有全國最平價的公托中心，社區關懷據點和長照中心也正在快速佈建，更首創整合式長照衛福大樓，讓彰化成為每個人的宜居城市！

老人家是我們的寶貝，王縣長推動「一村里一社區照顧關懷據點」，6月6日縣府與二水鄉修仁社區發展協會舉行贈牌儀式，成為本縣第337個社區照顧關懷據點。據點提供共餐、社區營養師及遠距健康照顧等資源，也辦理許多創新服務，包含「銀髮趣味競賽」、「銀色電玩手」、「我愛我的老樣子」等，希望給予多元豐富的陪伴，讓長者活得風采。

埤頭鄉新建第一棟結合住宿型長照機構的綜合型長照大樓也於去年11月動工，由縣府用地規劃地下1樓為停車場，1、2樓為衛生所、公設民營托嬰中心、育兒親子館，3樓為日間照顧中心、復健中心，4樓至7樓為住宿式長照機構，預計於2025年完工，將是彰化縣第一棟結合住宿長照機構的綜合型長照大樓。

二林鎮衛生所是全國第一棟老少共融的整合式長照衛福大樓。 圖／彰化縣政府 提供
二林鎮衛生所是全國第一棟老少共融的整合式長照衛福大樓。 圖／彰化縣政府 提供

二林鎮衛生所是全國第一棟老少共融的整合式長照衛福大樓，一樓為衛生所及不老健身房，並在二樓設置彰化縣第二家公設民營托嬰中心，三樓則為二林育兒親子館，四樓為日照中心，提供縣民從老到小整合式的照護服務。

第三家公設民營托嬰中心暨第六家育兒親子館，則在4月底於社頭鄉第二社福大樓開幕，加上去年年底開幕的和美公設民營托嬰中心，彰化已擁有三座公設托嬰中心，縣府獲得中央2.4億餘元的前瞻補助，將逐年在縣內布建22處公設民營托嬰中心及13處育兒親子館，並提供全國最平價每月7,000元托育費，扣掉每月5,500元補助，家長每月只需自負1,500元，每名保母照顧4位幼兒更是優於現行法規1比5的收托比，提供嬰幼兒優質照顧，讓家長安心、小孩快樂成長。

彰化縣政府期待創造讓年輕人「樂婚、願生、能養」的育兒環境。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣政府期待創造讓年輕人「樂婚、願生、能養」的育兒環境。 圖／彰化縣政府 提供

　　

針對0至6歲的育兒家庭，目前本縣設有6處育兒親子館，不定期舉辦嬰幼兒活動、親職教育講座、育兒諮詢、免費教玩具及繪本借閱及寶貝嘟嘟車外展等服務，提供本縣父母完善、多元的的育兒資源，創造讓年輕人「樂婚、願生、能養」的育兒環境。

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