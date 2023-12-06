青年出擊！創業築夢有我相挺

申請彰化縣青年創業獎勵補助，最高補助30萬元。 圖／彰化縣政府 提供

青年們洋溢熱情與無限創意，是一座城市發展的希望，縣府專為青年朋友創立的「青年發展處」，今年3月剛滿一週年，透過讓人眼睛為之一亮的洽公空間和官網，為年輕人提供創業、創新與串連等協助；文化局還特別將彰化唯一完整保存的眷村中興莊，打造為文化園區，吸引青年返鄉創業。從軟體與硬體注入能量，青年N型艦隊全力出擊！

為培養青年學生具備即戰力，縣府啟動「青年職場實習創薪加倍領計畫」，戶籍或學籍為本縣且年滿15歲至29歲之在校青年，企業透過計畫聘用並提供實習時數達240小時或480小時以上之實習職缺，企業就可申請職場實習補助費及訓練指導費，最高補助24,000元。而青年若於畢業後繼續留任原實習企業就業，且獲聘薪資達28,000元以上，縣府按月加碼2,000元，最高獎勵12,000元，讓彰化青年學子畢業後能順利與就業市場接軌。

彰化新亮點「中興莊眷村文化園區」，彰化青年的逐夢樂園。 圖／彰化縣政府 提供

針對擁有創業夢的青年，縣府每年提供千萬元創業獎勵金，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，完成創業研習課程達30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助，經過專家學者審核，每人最高補助30萬元。今年已幫助巷弄長壽青年共享空間、山風藍義式冰淇淋、長城食堂1981等店家圓夢，累積共有超過90位青年成功獲得補助，合計金額超過2,000萬元。並將彰化少數保存完整的眷村「中興莊」，強化成青創聚落，第一期有6位青年以公益換租方式進駐。緊接著第二期工程也於3月底開工，將包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，預估2025年中就能完工。未來規劃成中興莊眷村文化園區，將成為彰化新亮點，也是彰化青年的逐夢樂園。

食宴式開幕活動。 圖／彰化縣政府 提供

為推廣青年創業，展現青年創業補助成果，今年度舉辦2場次的「N Lab 食宴式」系列活動，首次以餐桌型式的「N型宴」為活動主軸，結合「N型方程巿」成果發表市集、「N 型沙龍論壇」等主題，展現彰化青年的創意與實力。此外，縣府結合國際的講座品牌，推出「搞砸無畏-彰化N型人特別系列」，透過不同領域搞砸經驗的分享，鼓勵在地有志青年，以正面的態度看待失敗，進而化作探索未來道路上的養分，搞砸無畏，期待未來青年展現無限可能。

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