青年出擊！創業築夢有我相挺

文／ 彰化縣政府 提供

申請彰化縣青年創業獎勵補助，最高補助30萬元。 圖／彰化縣政府 提供
申請彰化縣青年創業獎勵補助，最高補助30萬元。 圖／彰化縣政府 提供

青年們洋溢熱情與無限創意，是一座城市發展的希望，縣府專為青年朋友創立的「青年發展處」，今年3月剛滿一週年，透過讓人眼睛為之一亮的洽公空間和官網，為年輕人提供創業、創新與串連等協助；文化局還特別將彰化唯一完整保存的眷村中興莊，打造為文化園區，吸引青年返鄉創業。從軟體與硬體注入能量，青年N型艦隊全力出擊！

為培養青年學生具備即戰力，縣府啟動「青年職場實習創薪加倍領計畫」，戶籍或學籍為本縣且年滿15歲至29歲之在校青年，企業透過計畫聘用並提供實習時數達240小時或480小時以上之實習職缺，企業就可申請職場實習補助費及訓練指導費，最高補助24,000元。而青年若於畢業後繼續留任原實習企業就業，且獲聘薪資達28,000元以上，縣府按月加碼2,000元，最高獎勵12,000元，讓彰化青年學子畢業後能順利與就業市場接軌。

彰化新亮點「中興莊眷村文化園區」，彰化青年的逐夢樂園。 圖／彰化縣政府 提供
彰化新亮點「中興莊眷村文化園區」，彰化青年的逐夢樂園。 圖／彰化縣政府 提供

針對擁有創業夢的青年，縣府每年提供千萬元創業獎勵金，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，完成創業研習課程達30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助，經過專家學者審核，每人最高補助30萬元。今年已幫助巷弄長壽青年共享空間、山風藍義式冰淇淋、長城食堂1981等店家圓夢，累積共有超過90位青年成功獲得補助，合計金額超過2,000萬元。並將彰化少數保存完整的眷村「中興莊」，強化成青創聚落，第一期有6位青年以公益換租方式進駐。緊接著第二期工程也於3月底開工，將包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，預估2025年中就能完工。未來規劃成中興莊眷村文化園區，將成為彰化新亮點，也是彰化青年的逐夢樂園。

食宴式開幕活動。 圖／彰化縣政府 提供
食宴式開幕活動。 圖／彰化縣政府 提供

為推廣青年創業，展現青年創業補助成果，今年度舉辦2場次的「N Lab 食宴式」系列活動，首次以餐桌型式的「N型宴」為活動主軸，結合「N型方程巿」成果發表市集、「N 型沙龍論壇」等主題，展現彰化青年的創意與實力。此外，縣府結合國際的講座品牌，推出「搞砸無畏-彰化N型人特別系列」，透過不同領域搞砸經驗的分享，鼓勵在地有志青年，以正面的態度看待失敗，進而化作探索未來道路上的養分，搞砸無畏，期待未來青年展現無限可能。

(彰化縣政府廣告)

相關新聞

陳文茜曝施明德住加護病房生命垂危 游盈隆：應可脫離險境

資深媒體人陳文茜4日在「TVBS戰情室」節目中透露，現年82歲的民進黨前主席施明德病情惡化，目前生命垂危、住進加護病房，...

刑事補償法修正 外國人、無國籍者在台冤獄可申請補償

立法院今天三讀通過刑事補償法修正案，外國人、無國籍者在台灣的冤獄都可申請補償。三讀條文刪除現行第36條條文規定，讓外國人...

侯康批七股不當種電 賴清德反嗆不該對台南貼標籤

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨天直搗民進黨對手賴清德政治本命區台南，在七股譴責政府種電政策錯誤，中央應調整。民進黨總統參選人賴清德今回攻竹苗藍營鐵票區，指光電產業不分藍綠執政都是國家政策，光電不會帶來熱島效應影響降雨量，也不會造成登革熱，「這是基本科學常識」。

台印移工備忘錄洽談中 陳建仁籲勿信10萬移工謠言

台灣擬引進印度移工，但此規劃遭到民團、在野陣營反對，演變成選舉攻防。行政院長陳建仁今天受訪被問及洽簽移工備忘錄的進度，他...

照片看歷史／1955年奧運十項全能冠軍馬塞亞斯來台 楊傳廣接受指點

1955年12月5日，曾榮獲1948年、1952年兩屆奧運田徑十項全能冠軍的美國陸戰隊中尉馬塞亞斯（Bob Mathias）來台訪問，為歡迎馬塞亞斯而舉行的軍民田徑示範賽，當日下午在師大運動場舉行，因上萬觀眾狂熱的湧入場地爭睹英雄風采，導致有三個項目無法進行。...

童軍總會與安德烈合作募集食物消除飢餓

中華民國童軍總會鼓勵夥伴及民眾時刻關心社會需要，為響應聯合國永續目標與世界童軍總部建立美好世界架構（the Better World Framework）政策，將童軍銘言化為實際行動，連續發起「全國童軍服務日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。