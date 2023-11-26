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聯合報一周大事 11/19~ 11/25

聯合報／ 本報訊
台南市警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車，卻遭外役監逃犯林信吾（中）亂刀砍死，法院認為林手段凶殘且毫無人性，難期待有再社會化可能，遭判處兩個死刑。 圖／本報資料照
台南市警員凃明誠、曹瑞傑去年追捕竊車，卻遭外役監逃犯林信吾（中）亂刀砍死，法院認為林手段凶殘且毫無人性，難期待有再社會化可能，遭判處兩個死刑。 圖／本報資料照

國內

23日：台南市警局警員凃明誠、曹瑞傑遭外役監逃犯林信吾持刀砍殺身亡，台南地院依強盜殺人等罪判處林兩個死刑，褫奪公權終身。

24日：「藍白合」破局後，國民黨「侯康配」、民眾黨「柯盈配」到中選會登記參選，與民進黨「賴蕭配」形成三腳督選戰之勢。

24日：台經院發布十月景氣動向調查，台經院長張建一表示，電子業十月庫存降至半年新低，預計景氣趨勢會以Ｕ型回升。

國外

19日：阿根廷舉行總統決選，右翼自由主義經濟學者米雷伊獲勝，將在十二月十日就職，任期四年。

22日：荷蘭舉行國會大選，極右翼民粹主義者懷爾德斯領導的「自由黨」獲得國會最多席次，被喻為「荷蘭版川普」的懷爾德斯將籌組新政府並可望出任總理。

24日：以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開始休戰，暫時停火四天。這是以哈戰爭延燒七周以來首次休戰。

荷蘭 台南 藍白合

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