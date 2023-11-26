聯合報一周大事 11/19~ 11/25

1954年11月25日上午9時，光復大陸設計研究委員會在北市中山堂中正廳舉行成立大會，時任總統蔣中正到場致詞，蔣中正指出，該會的成立，是光復大陸的第一個步驟，期勉該會切實研究光復大陸計畫。蔣中正對該會今後設計研究工作的重心，提示兩點：即一方面應注重光復大陸和光復大陸後，如何重建被中共破壞的固有文化和傳統社會關係，同時應注重如何鞏固台灣，作為光復大陸的根本。

2023-11-25 09:00