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【尋找和平的關鍵】EP.08 和平必須水到渠成

聯合新聞網／ 台北訊

曾在馬英九總統任內擔任過兩年行政院長的陳冲，被譽為「金融才子」。他離開政壇後，創立了「新世代金融基金會」，希望在這個數位時代能協助台灣金融界邁向全新的經營理念。陳冲擔任行政院長期間，可以說是臺海兩岸關係最平順的年代，如今向前看，向後看，他有一些感慨，更有一些想法！

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「尋找和平的關鍵」第八集-主持人高惠宇（右）訪問前行政院長陳冲（左）。
「尋找和平的關鍵」第八集-主持人高惠宇（右）訪問前行政院長陳冲（左）。

陳冲 行政院 馬英九

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