【尋找和平的關鍵】EP.08 和平必須水到渠成

1961年間，台北一名認為自己與美國前總統艾森豪同一天生日的女孩子，先前向卸任的這位美國總統寄了一張生日卡，祝賀他的快樂生辰。艾森豪的回信在1961年11月24日這天，從太平洋彼岸的蓋茨堡農莊寄到了台北，雖然艾森豪真正的生日並非與這名女孩子同一天，但艾森豪依然向她遙致同樣的祝福，艾森豪說：「我十分感謝和珍重妳的這一份遙遠的友情，願主佑中華民國，願主佑美利堅，也願主佑妳。」

2023-11-24 09:00