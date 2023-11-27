續航中心伴你行 家庭職場不失衡
上有年邁父母須奉養、下有年幼兒女須養育，左有工作需負擔、右有家庭需照顧，「三明治世代」該如何兼顧生活與職涯？新北市政府助你一臂之力！
婦女及中高齡者常因婚育議題或長期照顧影響個人職涯發展，為改善此一現象，新北市政府勞工局於109年全國首創成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，以在職勞工的職涯資源平台為定位，整合勞工局的職涯服務與支持、衛生局的長照資源服務、社會局及教育局的托育資源服務，提供「好工作」、「好托育」、「好托老」及「好頭家」4大支持資源，全方位協助在職婦女及中高齡者兼顧工作與照顧，不因工作退離職場，今(112)年9月更於三重區增設服務據點，藉由溪南溪北雙核心據點提供更全面的在地服務。
續航中心針對婦女及中高齡者常見之職涯難題，提供職涯諮詢、職訓資訊、健康資訊、長期照護諮詢、托育資訊、理財資訊、續航中心自辦課程（續航講堂）等多元服務，加上專業「職涯諮詢師資團」，陪伴在職勞工不論面臨家庭照顧或是職場適應的問題都能迎刃而解，續航職場！而今年續航中心創新推出的「職涯福利包」，幫您將政府免費資源一次掌握！
此外，對婚育暫離職場之中高齡、二度就業婦女、遭受家暴或性侵的被害人、更生人等特定弱勢婦女，續航中心亦辦理「支持弱勢婦女再就業計畫」，透過職業心理測驗與深度就業諮詢，盤點職能及就業優勢，釐清婦女求職目標，並提供就業前準備如履歷健檢、模擬面試，降低其求職應徵時的壓力、增強面試自信心，盡全力支持弱勢婦女排除就業障礙，重新投入職場，而續航中心特規畫的職場適應班及職場體驗班，協助婦女減緩產業認知落差、求職卻步、專業技能不足及職場適應等問題。
不僅服務勞工，續航中心更重視企業夥伴的永續經營，邀集人力資源顧問專家成立「企業輔導團」，為新北市轄內事業單位提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理等免費企業輔導，是企業進用及活用人才的最佳智囊團。另外，新北市首創推動「顧家好企業」方案，邀集企業共同支持友善職場制度，協助企業建立員工支持制度、辦理長照講座，並可針對有長照議題的員工提供「顧家專員服務」，讓婦女於職場無後顧之憂，能續留職場，也降低照顧問題產生的隱形成本，為企業留住好人才！
歡迎有職涯迷惘、家庭照顧需求的婦女及中高齡者，以及想了解「企業輔導」的事業單位夥伴，來電「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」洽詢板橋（02）2251-1799，三重(02)8973-2688，將有專人為您服務！(新北市政府就業服務處 廣告)
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 整理包／2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言