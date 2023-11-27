續航中心伴你行 家庭職場不失衡

繼109年新北市首創成立婦女及中高齡者職場續航中心，112年增設三重據點，以溪南溪北雙核心提供更全面的在地化服務。 圖／新北市政府就業服務處提供

上有年邁父母須奉養、下有年幼兒女須養育，左有工作需負擔、右有家庭需照顧，「三明治世代」該如何兼顧生活與職涯？新北市政府助你一臂之力！

新北市婦女及中高齡者職場續航中心協助在職婦女及中高齡者克服職涯難題，穩定續航。 圖／新北市政府就業服務處提供

婦女及中高齡者常因婚育議題或長期照顧影響個人職涯發展，為改善此一現象，新北市政府勞工局於109年全國首創成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」，以在職勞工的職涯資源平台為定位，整合勞工局的職涯服務與支持、衛生局的長照資源服務、社會局及教育局的托育資源服務，提供「好工作」、「好托育」、「好托老」及「好頭家」4大支持資源，全方位協助在職婦女及中高齡者兼顧工作與照顧，不因工作退離職場，今(112)年9月更於三重區增設服務據點，藉由溪南溪北雙核心據點提供更全面的在地服務。

續航中心針對婦女及中高齡者常見之職涯難題，提供職涯諮詢、職訓資訊、健康資訊、長期照護諮詢、托育資訊、理財資訊、續航中心自辦課程（續航講堂）等多元服務，加上專業「職涯諮詢師資團」，陪伴在職勞工不論面臨家庭照顧或是職場適應的問題都能迎刃而解，續航職場！而今年續航中心創新推出的「職涯福利包」，幫您將政府免費資源一次掌握！

此外，對婚育暫離職場之中高齡、二度就業婦女、遭受家暴或性侵的被害人、更生人等特定弱勢婦女，續航中心亦辦理「支持弱勢婦女再就業計畫」，透過職業心理測驗與深度就業諮詢，盤點職能及就業優勢，釐清婦女求職目標，並提供就業前準備如履歷健檢、模擬面試，降低其求職應徵時的壓力、增強面試自信心，盡全力支持弱勢婦女排除就業障礙，重新投入職場，而續航中心特規畫的職場適應班及職場體驗班，協助婦女減緩產業認知落差、求職卻步、專業技能不足及職場適應等問題。

不僅服務勞工，續航中心更重視企業夥伴的永續經營，邀集人力資源顧問專家成立「企業輔導團」，為新北市轄內事業單位提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理等免費企業輔導，是企業進用及活用人才的最佳智囊團。另外，新北市首創推動「顧家好企業」方案，邀集企業共同支持友善職場制度，協助企業建立員工支持制度、辦理長照講座，並可針對有長照議題的員工提供「顧家專員服務」，讓婦女於職場無後顧之憂，能續留職場，也降低照顧問題產生的隱形成本，為企業留住好人才！

歡迎有職涯迷惘、家庭照顧需求的婦女及中高齡者，以及想了解「企業輔導」的事業單位夥伴，來電「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」洽詢板橋（02）2251-1799，三重(02)8973-2688，將有專人為您服務！(新北市政府就業服務處 廣告)

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