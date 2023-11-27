新北銀髮據點助高年級勇闖職涯 銀耀再現

新北市銀髮據點前進就業博覽會，提供駐點就業諮詢服務，協助銀髮族找到職涯方向，勇闖職涯。 圖／新北市政府就業服務處提供

退休後欲重返職場的你，望向曾經熟悉如今卻陌生的職場，擔憂及不安的情緒瞬間蔓延，面對未知的挑戰，究竟該何去何從呢?現在，重返職場榮耀的機會來了！為協助退休者規劃退休生活、開創第二職涯，新北市政府就業服務處110年10月於板橋成立「新北市板橋銀髮人才服務據點」，今年服務再升級112年9月於三重成立「新北市三重銀髮人才服務據點」，兩處服務據點提供就業諮詢、就業媒合及職場適應課程等多元服務，幫助55歲以上待業或退休銀髮族尋找嶄新舞台，人生下半場重拾自信與榮耀！

新北市銀髮據點辦理銀髮者職場適應班，邀請專業講師實施授課，增進銀髮族求職者就業所需技巧。 圖／新北市政府就業服務處提供

「新北銀髮據點」針對不同銀髮族需要，提供就業諮詢、職業訓練諮詢、就業媒合、職場適應課程、職場體驗課程等多元服務，並採以一站式的就業服務，從評估就業需求、職業能力與職涯志向，再到協助就業準備及就業媒合，幫助銀髮退休者結合興趣與能力，規劃第二職涯方向。不論是學習第二專長開店當老闆、發揮昔日專業再循舞台，或走入社區投入社會公益，「新北銀髮據點」將是銀髮退休者最專業的職涯嚮導！

新北市銀髮據點對在地單位進行政策倡議及宣導，並與單位合作成立行動據點，深耕銀髮，落實在地化。 圖／新北市政府就業服務處提供

此外，不只協助銀髮退休者就業，還給予工作後的諮詢陪伴！看準退休再就業後可能面臨的職場適應問題，新北市採行不同於各地銀髮據點的創新作法，串連「新北銀髮據點」的求職服務，以及全國首創「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」的在職服務，提供銀髮族「從求職到在職」的完整職涯支持，陪你一起突破如與年輕同事溝通不良、不熟悉新興科技工具、無法適應工作步調等重返職場各式關卡。

「新北銀髮據點」也針對企業端提供求才諮詢、職缺開發及客製化徵才服務，幫助有用人需求的企業找尋合適銀髮戰力。企業夥伴若希望建立有溫度、有生產力的銀髮職場環境，「新北銀髮據點」亦可串連「續航中心」免費企業輔導，提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理層面輔導，做企業進用及活用人才的最佳智庫！

歡迎想要豐富退休生活、開創職涯新舞台的銀髮族，以及渴望尋覓高經驗值銀髮戰友的企業單位，來電「新北銀髮據點」洽詢板橋（02）2257-5218，三重(02)8973-2677將有專人為您服務！(新北市政府就業服務處 廣告)

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