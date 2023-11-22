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LINE好友注意！中華電信「歲末寵粉感恩趴」第2彈來襲！上萬份3C豪禮大方送

文／ 黎允之

綁定一次，寵粉一世！加入中華電信LINE好友，就能獨享各式隱藏版優惠，今年中華電信更推出「歲末寵粉感恩趴」LINE好友限定回饋活動，超狂豪禮多重加碼，直接把粉絲的期待值拉到最高！

中華電信推出「歲末寵粉感恩趴」第2彈—LINE好友限定回饋活動。 圖／中華電信提供
中華電信推出「歲末寵粉感恩趴」第2彈—LINE好友限定回饋活動。 圖／中華電信提供

加了好友，然後呢？中華電信真的很「夠朋友」！用戶只要加入LINE@官方帳號：中華電信，每月都能參加回饋抽獎，搭配精選當月優惠，在家滑手機也有禮物從天而降！LINE好友還可客製化專屬優惠，並獲得小資族超激省「Hami Point點數蒐集秘笈」，綁定LINE好友還能再訂閱帳單主動推播服務、提醒繳費，貼心又方便！

用戶只要加入LINE@官方帳號：中華電信，每月都能參加回饋抽獎，搭配精選當月優惠，在家滑手機也有禮物從天而降！ 圖／中華電信提供
用戶只要加入LINE@官方帳號：中華電信，每月都能參加回饋抽獎，搭配精選當月優惠，在家滑手機也有禮物從天而降！ 圖／中華電信提供

歲末寵粉限時激推，爆夯好禮驚喜回饋
歲末年終是感恩的季節，中華電信更於11、12月為大家送來福利，推出「歲末寵粉感恩趴」系列活動，第2彈祭出三星最新手機夯品、新光三越百貨禮券1000元、Hami Point購物金、7-11商品卡100元…等上萬份好禮，大方回饋LINE好友。

11月17日至12月5日活動期間，用戶只要登記LINE好友，並進入聊天室參加感恩趴抽好禮活動，就有機會抽中新光三越百貨禮券1000元 (1名) 和7-11商品卡100元 (25名)！綁定LINE好友還可加碼抽，多款3C豪禮，包括：Samsung Galaxy ZFlip5 256G (1名)、Samsung Galaxy Watch6 (3名) 、Samsung Galaxy Buds2 Pro限量可口可樂聯名版 (2名)，更大手筆狂灑Hami Point購物金 (共抽1萬名，1點=1元，可折抵電信帳單&購物)，好禮「獎」不完，霸氣寵粉無極限！

中華電信LINE好友可客製化專屬優惠，並獲得小資族超激省「Hami Point點數蒐集秘笈」。 圖／中華電信提供
中華電信LINE好友可客製化專屬優惠，並獲得小資族超激省「Hami Point點數蒐集秘笈」。 圖／中華電信提供

槓龜也有好康！分享活動加碼抽全聯禮卷
沒抽到大獎？別灰心，參加者只要分享活動訊息給親朋友好友，還可再加碼抽全聯禮卷 100元 (共計50名)，多重好禮大放送，要用最實際有感的小確幸，帶給粉絲大滿足。

好康不只這樣！為了持續收服粉絲的心，中華電信LINE 11、12月將重磅推出超夯回饋活動，敬請持續關注中華電信官方LINE，以便掌握第一手訊息。壓軸第3彈歲末寵粉感恩活動和聖誕活動預計也將嗨翻天，滿滿的好康活動千萬不能錯過！

現在就立馬來參加 >> https://liff.line.me/1551833949-YOygKmqk?t_id=5045

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