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從一頭海牛教出跨域競爭力，彰化深化在地教育讓孩子愈玩愈聰明！

文／ 彰化縣政府 提供（轉載自遠見雜誌）

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番仔挖」，番仔挖就是現在的芳苑。海牛踩踏潮間帶，拉著整車飽滿的蚵仔上岸，拉車的牛車伯因長年勞動，面色黝黑、指節粗大如鼓槌，這幅景象對芳苑囝仔並不算罕見，但這是台灣彌足珍貴的傳統漁業文化，更在2020年登錄為彰化縣第一個傳統知識與實踐類別的無形文化資產。

圖／ 彰化縣政府 提供
圖／ 彰化縣政府 提供

距離濕地步行僅需10分鐘的芳苑國小，每學期至少有6次課程會帶著學子親近海洋，用身體感受海風的黏熱、找尋濕地上的招潮蟹、蚵貝、鴴科海鳥，認識孕育豐碩蚵仔的生態環境；此外，更找來在地的牛車伯、海牛驛站、海牛學校等業者親自為孩子上課，讓他們更了解蚵產業與海牛文化的由來。

走入芳苑國小，映入眼簾的「平掛式蚵架」與「蚵殼瀑布」裝置藝術，由學生、家長與社區養蚵達人共同搭建，海牛與蚵車時常入校，孩子們因為課程而有機會實地訪問地方耆老，更曾進入庄頭走讀村史傳續，說起芳苑的海牛文化源起，完全不輸對於課本內容的熟稔度。

除了芳苑國小海牛文化濕地教育特色課程外，彰化縣因幅員廣大，境內靠山者世代耕居，靠海者以漁撈維生，生活樣態多元、物產豐饒，幾乎是校校有特色。山區同安國小的攀樹咖啡生態課程、文德國小的國際教育課程，也都曾獲教育部全國競賽大獎。

近年，彰化縣推動「海市山盟、在地遊學」，帶著孩子跨域參訪不同學校的特色課程，體驗與自己各異的風土人文；也透過「國際學伴」、「國外姊妹校」，邀請國外學生走入本土交流不同國家的文化。

彰化的教育現場更是結合鄉鎮公所、社區總體營造發展中心，邀請地方士紳、耆老入校，讓社區認同學校、學校融入社區，佐以「地方創生」豐厚學校的特色課程。

(轉載自遠見雜誌-彰化縣政府廣告)

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