捷運北環段全線動工！北士科紅利加持「最高CP值房市黑馬」出列！

買房跟著重大建設走！捷運宅具有交通便利、房價保值等優勢，「捷運蓋到哪，房價漲到哪」，向來是北台灣置產不敗鐵律。隨著捷運環狀線北環段全線動工，沿線各站機能大幅提升，讓不少購屋族搶進起漲點，等著坐享交通增值紅利。

捷運環狀線北環段全線動工，購屋族期待坐享交通增值紅利。 圖／晴空大地 提供

微距北士科，房價少一半捷運北環段路線行經新莊、蘆洲、三重，並循重陽橋直達士林，銜接大直與內科，未來從「新北產業園區」 (Y19) 到「士林站」 (Y26) 車程只要20分鐘，許多網友認為三重、蘆洲是北環段最大獲益者，未來通往科技園區的通勤時間將大大縮短。而位於中間點的「五華國小站」 (Y23) 因距離士林3站，房價只有北士科的一半，被視為北環段中「最高CP值的站點」。

Y23五華國小站距離士林3站，被視為北環段中「最高CP值的站點」。 圖／晴空大地 提供

北環段「五華國小站」坐擁北環段核心C位，3站到士林，6站銜接文湖線「劍南路站」，輕鬆抵達內科、松山機場，往新莊轉乘機捷也非常方便。根據內政部實價登錄顯示，目前北士科周邊房價最高已突破130萬，新案均價站穩百萬大關，房價外溢擴及至捷運沿線，與士林站相距5-6站的「唭哩岸站」、「奇岩站」，新案開價紛紛突破9字頭。「五華國小站」與士林一橋之隔，新案開價仍處於6字頭，相當於北士科一半。業界看好「五華國小站」周邊交通方便、居住環境優質、房價相對親民，未來非常有機會吸收北士科房價外溢紅利，補漲潛力大。

「未來城、明星學區、3大科園」成磁吸關鍵「五華國小站」鄰近重陽重劃區與仁義重劃區，區域生活機能相當成熟，全聯旗艦店、家樂福量販店、傳統商圈齊聚，公園綠地多，可說是三重最宜居的地段。同時，新北政府規劃8700坪「銀新未來城」落腳於此，預計將帶來超級商場、美食餐廳、電影院、運動中心、醫療、銀髮居家照護、幼兒托育等多項設施，打造老少咸宜、全齡友善的居住環境，帶動區域發展更具國際化的前瞻視野，也讓近鄰「銀新未來城」的區域指標建案「晴空大地」在近期房市交易表現中脫穎而出。

「銀新未來城」帶動區域發展更具國際化的前瞻視野。 圖／晴空大地 提供

除了擁有銀髮族最想居住的五星級樂園，對新婚夫妻、小家庭族群來說，「五華國小站」區域有五華國小、碧華國小、碧華國中和新北高中，其中五華雙語國小是少子化時代逆勢增長的明星小學，不只吸引當地居民搶進，也有很多台北市家長選擇將孩子送來跨區就讀。優質文教聚落不只成為北市天龍國移居首選，北環段一線串聯新北產業園區、北士科、內科三大產業總部，強大的人口吸力更將成為租屋市場和房價的有利支撐。

「五華國小站」周邊指標建案「晴空大地」2-3房可自住也好出租，具增值爆發力。 圖／晴空大地 提供

把握開發進行式，買在起漲點！捷運北環段預計將於2029年完工，許多置產客認為「五華國小站」生活機能完善，又有重大建設和明星學區加持，是房價低基期中的精華蛋黃區，趁建設初期入手，正是買在起漲點。「晴空大地」距離捷運站450公尺，2-3房產品，可自住也好出租，不只具有增值爆發力，且能成為資金避風港，未來捷運完工通車，加乘區域重大建設發展到位，跳價力道可期，愈早進場增幅愈大。

建案名稱 : 晴空大地坪數規劃 : 18坪～34坪貴賓專線 : 02-2857-2888個案網站 : https://www.newland.tw/Sunskyland/接待會館 : 三重區集賢路186-21號 (集賢路．五華街口)建築代銷 : 新聯陽機構-新聯祥廣告

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