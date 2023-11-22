宏碁大手拉小手，助攻「未來型企業」走向國際、前進永續 2023「龍騰微笑競賽」得獎名單出爐！總獎金560萬鼓勵企業跳出舒適圈

不論公司規模大小，都可以成為國際舞台的主角！2023「龍騰微笑競賽頒獎典禮」於昨（21）日舉行，宏碁與宏碁基金會打造「龍騰微笑獎」，旨在串連宏碁在全球50多國觸角，協助成熟中小企業跟上世界脈動。今年，在歷經近9個月的評選，共有6家優勝企業從53家報名隊伍中脫穎而出。「國際組」首獎由「台灣百應生物科技」拿下，「永續組」首獎則由「宏恩塑膠」獲選。宏碁將發揮跨國企業「火車頭」的角色，帶領更多中小型企業一同打入國際、邁向永續，升級企業體質、共創價值。

宏碁與宏碁基金會打造「龍騰微笑獎」，串連宏碁在全球50多國觸角，協助成熟中小企業跟上世界脈動。 圖／江建泰 攝影

典禮現場由宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮及宏碁基金會執行長郭劍成到場；承辦單位聯合線上總經理官振萱、競賽評審召集人國立臺北科技大學特聘教授李達生等貴賓，以及入圍決賽的18家企業代表也出席觀禮，並邀請演講嘉賓呂光律師針對「當新創走進市場」主題分享現代企業所需的法律常規。

頒獎典禮現場特別邀請呂光律師針對「當新創走進市場」主題分享現代企業所需的法律常規，為入圍決賽的18家企業提供專業的法律知識。 圖／江建泰 攝影

宏碁創辦人施振榮表示：「我們鼓勵所有企業跳出舒適圈，持續創新與創業，期望透過『龍騰微笑競賽』為各領域好手提供一個互相觀摩、切磋的平台，幫助新世代企業找到自身利基點，從創業初期放眼全球。」

宏碁創辦人施振榮出席「龍騰微笑競賽」頒獎典禮。 圖／江建泰 攝影

宏碁基金會執行長郭劍成表示，「宏碁期盼能讓『龍騰微笑競賽』具有指標性意義，鼓勵剛起步或已達到一定規模的中小企業，都能跟著環境的變化一直往前走，逐步轉生成『未來型』的企業。」

宏碁基金會執行長郭劍成樂見「未來型」企業生成。 圖／江建泰 攝影

得獎企業創新力大爆發！跨界共好邁向國際永續2023「龍騰微笑競賽」最終由「台灣百應生物科技」拿下國際組首獎，「睿加科技」、「集雅科技」則分別獲得貳獎和參獎。「台灣百應生物科技」運用生物材料開發氣體感測器，提供家禽業監控的解決方案，透過自主研發的感測器收集養殖數據，幫助家禽業完成科學化養殖與數位轉型的目標。「睿加科技」結合人工智慧技術簡化智慧財產權繁複的獲取過程，提供更便利、普及的線上智財保護服務，解決跨國申請IP耗時耗力又耗費高成本的問題並。「集雅科技」透過人工智慧技術研發來提升媒體與廣告產業的影音產製工作效率。

「台灣百應生物科技」幫助家禽業完成科學化養殖與數位轉型的目標，拿下國際組首獎。 圖／江建泰 攝影

永續組首獎由「宏恩塑膠」脫穎而出，貳獎和參獎得主分別是「凡立橙」、「百事益」。「宏恩塑膠」是台灣再生塑膠龍頭廠專注於生產各種應用廣泛的再生料，在淨零減碳趨勢中扮演關鍵角色，並致力朝全球布局發展。「凡立橙」透過自動回收機發展旗下品牌「ECOCO循環經濟系統」，創造智慧循環經濟新商模。「百事益」發展退役筆電、3C科技產品循環經濟，透過電子廢棄物逆物流搭建綠色市場。

台灣再生塑膠龍頭廠「宏恩塑膠」專注於生產各種應用廣泛的再生料，拿下永續組首獎。 圖／江建泰 攝影

宏碁以國際品牌的高度，帶領中小企業踏出舒適圈本屆競賽評審團陣容邀請超過10位業界翹楚擔綱重任，賽事歷經267天，包括初選、決選、從北到南實地參訪，在53組傑出企業中評選出前三名。評審團鼓勵新生代企業盤點自己的資源，做出滿足市場需求的產品，並保持對社會與環境的熱情，期盼很多對未來永續創新的解方，能夠透過這個平台被讓大家看見。

評審長國立臺北科技大學特聘教授李達生指出：「國際和永續是台灣未來經濟發展最重要的事，期望透過這個獎項，協助台灣企業用創新的態度，面臨國際的挑戰，用創新的方法，實踐永續的發展。」

此外，評審團高度肯定宏碁以國際性品牌的高度，帶領中小企業更快、更直接地打開海外市場。各家企業代表也分享參賽感言，塊樂方程式表示：「宏碁對全球已有一定基礎，可以幫助台灣團隊少走一些冤枉路，把產品賣到全世界」，凡立橙表示：「競賽中有很多很棒的專家，可以提供意見反饋幫助企業成長」，宏恩塑膠表示：「透過競賽可以與產業交流，未來有機會進行上下游供應鏈的結合」，百事益表示：「藉由相互刺激與專業意見，可以為企業內部推動循環經濟的方向，做一些校正。」

貼近全球產業脈動，為社會注入正向力量「龍騰微笑競賽」自1987年啟動，是實踐社會責任的核心計畫，隨著時代演變、科技發展，歷經論文、校園創業、智聯網等競賽形式，近年更貼近全球產業脈動，改為以新世代企業為主的競賽，並於去年正式分成「國際組」、「永續組」兩大組別。企業能為社會帶來的貢獻不只捐款，還能傳承經驗，藉由資源傳承將新生代傑出品牌推上國際舞台，打造更多「隱形冠軍」與「台灣之光」，促進產業共好共榮，為社會注入一股正向力量，而宏碁亦期盼能用過往全球落地的經驗，帶領更多中小企業邁向國際，並支持台灣產業ESG轉型。

「2022龍騰微笑競賽」得獎名單。 圖／財團法人宏碁基金會 提供

商品推薦