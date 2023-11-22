你的手機帳戶安全嗎？銀行App多重安全機制 為登入、使用層層把關

圖／國泰世華銀行提供

現代人一機在手，幾乎任何事情都可以線上完成，想要享受行動裝置隨時隨地可使用的便利性，但又會害怕線上使用金融服務安全性不夠可靠。國泰世華CUBE App主打「用科技讓金融生活更安全簡單」，率先導入多項領先業界的科技安全認證機制層層把關，讓你輕鬆享受便利的線上金融服務，安心不怕隱私洩露。

對於注重隱私、又很怕麻煩的用戶來說，行動裝置的人臉辨識登入功能絕對是世紀重要發明之一。國泰世華CUBE App為台灣金融業先行使用FIDO登入的先驅，提供使用者更快速、安全的生物辨識驗證登入方式，且用戶的生物辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，因不需取得使用者的個資，還可避免隱私洩露的問題，安全性更高。

而且，CUBE App也是國內首家金融業導入直接人臉辨識，有別於其他App使用間接辨識技術直接信任手機裝置存取的臉部資訊，CUBE App人臉辨識服務必須透過系統或行員確保註冊的人臉為帳戶持有人，並在交易時開啟裝置前鏡頭拍照比對，即使不是使用新款手機也不怕，只要有前鏡頭就可以透過此方式進行交易，方便又安全。

設定人臉辨識驗證畫面。 圖／國泰世華銀行提供

詐騙猖獗，盜用帳號時經常透過國外IP進行操作，CUBE App除了會在每次登入時主動提醒，更擁有登入與刷卡異常警示機制，當偵測到刷卡金額或地區異常，或來自新裝置或新地區的登入嘗試，就會立刻發信及推播主動提醒用戶，避免人在家中坐，跨國盜刷不自知的狀況。如果是經常出國出差、旅遊的用戶，也可透過此功能隨時提醒自己用卡更謹慎。有開啟登入兩步驟驗證服務用戶，也會在陌生裝置登入時進行第二道驗證檢核，層層把關，讓數位通路安全性多一份保障。

搞不清楚自己的帳號設定安不安全怎麼辦？國泰世華替科技苦手都想好了，CUBE App內建的安全健檢機制全面升級，透過登入、交易、系統三個層面8大項目，偵測包含FIDO快速登入、兩步驟驗證、裝置綁定、人臉辨識驗證、交易認證碼、帳戶異動推播、App版本、手機作業系統等，即時檢測帳戶安全狀態，用戶只需要依照指示完成設定就能達到最嚴謹的防護，帳戶安全有感看的見。

安全健檢App畫面。 圖／國泰世華銀行提供

以上眾多安全認證機制層層把關，讓用戶在任何地點都能安心使用CUBE App的眾多便利功能。心動了嗎？國泰世華銀行貼心推出免出門，全程線上數位申辦的「視訊服務」，只要備妥身分證正本，於營業日早上9點至晚上8點皆可申請，為使客戶能全年365天皆可使用視訊服務，2023年11月18日起更加開了非營業日早上9點至晚上6點的視訊服務時段。讓你輕鬆享受服務時間長、不受地點限制的貼心服務。

設定台幣約定轉帳介紹頁。 圖／國泰世華銀行提供

【本文係由國泰世華銀行邀稿】

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