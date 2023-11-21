環球購物中心3大措施提升員工幸福感 活用數位轉型實踐ESG

讓顧客擁有打造美好日常生活為宗旨的環球購物中心（Global Mall），將此服務理念延伸至職場，並樂於提供年輕人發揮的舞台，員工平均年齡約33歲，已是業界相對年輕化的百貨商場，更以「運動生活化」、「職場安心感」及「發展多元化」等3大促進措施，照護同仁身心健康，進而打造幸福職場，同時，也因應AI、ESG等浪潮，蛻變成串聯線上線下、具多元服務類型的全方位商場。

環球購物中心以3大措施，打造幸福職場。 圖／環球購物中心

促進運動、安心、發展多元3大措施 開創幸福感職場

環球購物中心詹逸晨協理表示，「運動生活化」是建立在照顧員工身心靈的基礎上，免費體驗環球健身中心運動設備、特定教練免費課程，鼓勵員工增加運動頻率，更提供健康檢查補助、心理諮商及心靈講座等多元健康照護，搭配冠德集團響應科技應用、有趣互動模式所舉辦的線上、線下運動會，助員工創造身心平衡。

為了讓員工安心打拚，環球持續打造「安心感職場」，供給結婚、生育獎勵津貼、旅遊補助等福利，還發放中秋、端午節、生日禮券等近萬元購物金以及定期購物優惠，此外，當月壽星更享「生日假」，享購物、娛樂、生活多元體驗。

最後則是「發展多元化」，詹逸晨協理強調，環球希望能讓每位員工看見未來願景，與環球一同成長，因此規畫調薪及晉升計畫，「比方說，會幫助員工進到公司後，依個人特質、職涯方向，並搭配對應的訓練及課程，設定升遷、輪調機制，因此在環球有32歲即升任為店長，或是線上線下跨通路歷練學習，讓員工有更多發揮的舞台。」

環球購物中心推動員工運動生活化，提供員工免費體驗環球健身中心運動設備。 圖／環球購物中心

積極投入數位布局 發展便利、永續全通路服務

數位轉型已成為零售通路全力發展的方向，環球觀察，消費者已習慣虛實間無界限的流暢消費體驗，因此，力推整合實體商場與線上購物的「全通路服務管道」，同時有鑑於資訊過多碎片化，消費者更期望能獲得貼心、便利、永續的數位服務。

因此環球從「永續、友善、便利」為出發點，持續從三大面向發展數位服務。

首先是「線上與實體串聯」，整合線上「環球Online」購物平台、線下實體八店，提出主題性、季節性、趨勢性商品，透過線下體驗服務結合線上便利購，同時更發展各式串聯服務，美食到店取，線上下單、車站分店快取，或八店DM明星商品線上立即購等，不受時間、地域影響，滿足消費者多元需求。

第二是「線上線下會員精準溝通」，詹逸晨協理強調，不光建立無縫接軌、零距離的購物服務，還得掌握線上、線下會員消費軌跡紀錄，「我們設立了分析系統，統整顧客購買的商品及消費行為。」再運用虛實整合，依顧客性別、熱門商品分析數據，傳遞給顧客的溝通訊息更加精準，且超越原先期待的購物體驗。

第三是「數位貼心服務」，環球持續發展一條龍、一站式的APP服務，推動智能化預約，從活動、餐廳到親子車位，消費者省時又便利；通勤客也可藉APP查詢高鐵、台鐵、捷運等大眾交通時刻表，或是快速使用電子支付服務，同步綁定信用卡、會員卡、電子發票載具、停車資訊，實現無紙化的便利購物體驗。目前環球APP下載數已達百萬次。

綠色永續商場實踐ESG精神

實踐幸福生活不只在日常，更希望能實現於未來，一同開創綠色家園，環球以「同心圓」方式推動永續落實於日常生活當中，先從自身商場做起，建構全台首家綠色、智能百貨商場，全台多店設置智能回收機、汽機車行動充電裝置，更進一步更擴大串聯館內品牌，從食衣住行育樂一起實踐綠色消費、健康生活。

同時，環球更持續發揮綠色影響力，在百貨領域首創永續教育體驗場，推展各式永續小學堂親子課程，包括小小農夫、魚菜共生、情境繪本結合闖關、打造年募集二手紙袋分享站等，也規劃獨家策展，獨創二手玩具低碳聖誕樹、將廢棄寶特瓶打造成為鯨魚展等，並與銘傳大學建築系合作，運用商場及專櫃改裝建材，改造成桃園偏鄉小學永續圖書室，將綠色教育向下扎根。

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