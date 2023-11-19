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聯合報一周大事 11/12~ 11/18

聯合報／ 本報系
早在吳季穎遭爆涉案時就被指「涉案共犯」的裕隆球員邱忠博，遭刑事局約談。圖/記者廖炳棋/翻攝
早在吳季穎遭爆涉案時就被指「涉案共犯」的裕隆球員邱忠博，遭刑事局約談。圖/記者廖炳棋/翻攝

國內

18日：士檢擴大偵辦前SBL裕隆球員吳季穎涉嫌簽賭案，依賭博、詐欺、運彩條例等罪嫌，聲押禁見球員柯旻豪獲准，這也是國內籃壇首位涉賭遭羈押的球員。

18日：台北大巨蛋舉辦測試賽，超過一萬二千名觀眾共同見證「大巨蛋時代」來臨。

18日：國民黨、民眾黨協商決議以民調決勝負，原預計今公布總統大選組合，不過雙方對於民調數據、統計誤差有認知差異，「藍白合」暫時卡關。

國外

13日：英國首相蘇納克撤換同為印度裔的內政大臣布瑞弗曼，由外交大臣柯維立改任，前首相卡麥隆接任外相。

15日：美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山會談，兩國元首對多項議題直接交流，並充分討論台灣問題。

18日：美國總統拜登在七大工業國集團（Ｇ７）峰會前，先跟日本首相岸田文雄進行雙邊會談。

拜登 美國 民調

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