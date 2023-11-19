聯合報一周大事 11/12~ 11/18

1957年5月間，在舞台上已有21年戲齡的滬劇名伶張愛珍，帶著9歲兒子「魯魯」逃離紅色上海，11月18日搭四川輪抵達基隆。在基隆二號碼頭迎接的有她的父母張金發夫婦，以及過去在上海與她配過戲的筱快樂等多人。 這位申曲女伶在二號碼頭對記者說，她3年來可以說無時無刻不在計畫如何逃出上海，今天終於如願以償了。

2023-11-18 09:00