快訊

奇美集團創辦人許文龍過世 享耆壽95歲

民調認知歧異…柯文哲不認藍白協議了？侯友宜：相信有認同才會簽名

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台灣四大漫畫才子」蕭言中病逝 文化部將呈請總統明令褒揚

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
蕭言中於2020年獲第11屆金漫獎特別貢獻獎。圖／文化部提供
蕭言中於2020年獲第11屆金漫獎特別貢獻獎。圖／文化部提供

「台灣四大漫畫才子」之一的知名漫畫家蕭言中，今天傳出病逝消息，享年58歲。文化部史哲表達哀悼，並將呈請總統明令褒揚。

蕭言中1965年出生於南投，畢業於復興商工美工科，1985年出道發表漫畫「童話短路」創下50萬本的銷售紀錄，其身兼舞台劇導演、演員、歌唱家、主持人，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並稱為「台灣四大漫畫才子」，2017年創立「指劍畫派」，結合中國武術動態與禪學，開創個人創作新格局，先後於台北、日本東京及法國巴黎展出。

蕭言中老師漫畫作品「童話短路」、「笨賊一籮筐」等，精準、恰到好處的詼諧與圖文表達，是許多不同世代台灣人的共同回憶。作品「騙我吧！魔鏡」於2003年獲第二屆漫畫金像獎；2020年獲得第11屆金漫獎特別貢獻獎。

蕭言中在2019年7月確診罹患大腸癌第4期，近年努力抗癌。他獲金漫獎特別貢獻獎時曾說「自己從來沒想到會拿到這個獎，但是拿到卻一點也不心虛，我會站在漫畫的最前線，努力到最後一分一秒。」

史哲稍早在個人臉書表示，當他得知消息時相當不捨與難過，今年5月初他才與老師碰面請益台灣漫畫的推動與發展。「感謝老師豐沛創作能量，留下許多精彩作品，並始終堅持對漫畫的赤誠，除對台灣漫畫界影響深遠，更努力將台漫推向國際。我要向老師的家人與朋友們表達我的哀悼與慰問，文化部也將呈請總統明令褒揚。」

文化部 史哲

延伸閱讀

58歲漫畫才子蕭言中大腸癌病逝！抗癌4年仍不敵病魔 大腸癌早期無症狀，做對2件事可預防

漫畫才子蕭言中癌逝 吳淡如悼友人：你的倔強我知道

漫畫家蕭言中抗癌4年「超出預估2年壽命」 不敵病魔今晨病逝

博物館白皮書只聞樓梯響？ 史哲：理想和實務必須並進

相關新聞

「台灣四大漫畫才子」蕭言中病逝 文化部將呈請總統明令褒揚

「台灣四大漫畫才子」之一的知名漫畫家蕭言中，今天傳出病逝消息，享年58歲。文化部長史哲表達哀悼，並將呈請總統明令褒揚。

照片看歷史／1957年滬劇名伶張愛珍攜子逃離上海 重拾自由熱淚盈眶

1957年5月間，在舞台上已有21年戲齡的滬劇名伶張愛珍，帶著9歲兒子「魯魯」逃離紅色上海，11月18日搭四川輪抵達基隆。在基隆二號碼頭迎接的有她的父母張金發夫婦，以及過去在上海與她配過戲的筱快樂等多人。 這位申曲女伶在二號碼頭對記者說，她3年來可以說無時無刻不在計畫如何逃出上海，今天終於如願以償了。

14學者論區域化崛起 蘇宏達：地球是平的但隨時被切斷

「分裂的世界？：21世紀全球區域化崛起」一書由14位學者合著，探討全球化消退但區域化崛起的世界趨勢。台大社科院院長蘇宏達...

營運計畫提不會製播…鏡電視卻推出政論節目 NCC：依行政程序處理中

鏡電視違反營運計畫製播政論節目部分，NCC（國家通訊傳播委員會）今日出具最新聲明指出，刻正依行政程序處理中。

華視YouTube頻道播放政論節目 NCC：非廣電法規範籌

華視在YouTube頻道播放政論節目，NCC（國家通訊傳播委員會）今日指出，網路內容非廣電法規規範範疇，尊重電視事業及公...

NGO領袖論壇登場 女權專家：台灣是亞洲性平領頭羊

為展現政府與NGO公私協力參與國際成果，外交部今天舉辦NGO領袖論壇，外交部次長田中光表示，台灣支持民主人權等信念，堅定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。