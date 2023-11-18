新北青年局扮領頭羊 基北北桃育成中心強強聯手

為推動產、官、學界在青年創業資源上的跨區域合作，新北市政府青年局昨（17）日召開「112 年第二次北區大專院校育成中心交流會議」，邀請桃園市政府青年事務局、基隆市政府產業發展處、臺北市政府產業發展局、北區大專院校育成中心、新北市原住民族學生資源中心、商會組織和企業代表。新北市政府劉和然副市長在會議中表示，期許未來四縣市的育成單位能更密切合作，整合青創資源，為青年創業家帶來更多助力！

新北市政府副市長劉和然主持「基北北桃育成中心交流會議」，傾聽各單位意見並給予反饋。 圖／新北市政府青年局提供

新北市有近 130 萬的青年人口，是全國之最。為回應青年創業的多元需求，新北市青年局今年三月推出了「青創扶植計畫」，首先「新北市青創採購推薦清單」鼓勵政府單位優先選擇新北青創產品，為青年創業者開拓商業機會；第二結合基北北桃創新育成中心輔導資源，成立「新北青創顧問團」，並將顧問服務整合在新北市青年局官網，為創業青年提供直接的指導與諮詢服務；最後，「新北市青創顧問輔導補助」計畫實質支持學校育成單位，協助創業者少走彎路。

同時，新北市青年局進一步地延伸青創扶植計畫。新北市青年局長邱兆梅指出，在 B2B 領域，青年局積極促成青創團隊和企業的合作。她表示：「透過如『企業出題 新創解題』競賽、『新北創力坊 Demo Day』及『諾薩克百萬美金挑戰』，我們導入國內外創業投資人到新北市，讓創業者面對面與投資人、產業鏈交流，媒合資金與需求，為創業環境帶來更多動能。」

新北市政府邀集基隆市政府產發處專員李惠淇（左一）及桃園市政府青年事務局副局長涂淳惠（右一）共同參與「基北北桃育成中心交流會議」。 圖／新北市政府青年局提供

另外，在 B2C 領域，新北市青年局希望能縮短青年創業從開發到銷售的週期，透過參與 InnoVEX 亞洲新創大展、Pop Up Asia 亞洲手創展、五新嘉年華、小樹市集等展會及市集合作，讓創業者直接面向市場測試產品，同時也增強市場敏銳度。臺灣藝術大學、臺北藝術大學及臺灣師範大學等多校的育成團隊已透過新北市青年局舉辦的各種市集活動，獲得銷售機會和寶貴的市場反饋。

新北市政府舉辦「112年度基北北桃育成中心交流會」，33間大專院校育成中心共同與會，會議圓滿完成。 圖／新北市政府青年局提供

本次會議除了基北北桃地方政府代表、各大專院校創新育成中心，也有關心新創產業發展的企業如華碩電腦、AWS(亞馬遜雲端運算服務)、國家新創品牌辦公室 Startup Island Taiwan 出席會議共同交流，與各大專院校分享創業資源和協助新創的經驗。

新北市政府副市長劉和然總結：「青創是地方經濟發展和創新的重要力量，新北市政府未來將抱持開放態度持續支持青年創業，鼓勵大專院校提出青年創業的培育需求，善用政府青創扶植政策，而青年局也將盡力協助媒合產官學研各界相關資源，提供全方位的助力，共同致力於創業環境的改善和創新。」

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