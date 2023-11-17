2023新北歡樂耶誕城 絕美光廊搶先看 ！

全臺矚目的冬季盛典「2023新北歡樂耶誕城」於11/17(五)正式登場，耶誕城最令人期待的光廊燈飾，今年以多種元素與燈飾融合，營造環繞耶誕城周邊，絢麗燦爛變化的七大光廊，包含與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」，以紫藤花與大麗花交錯以及黃色燈光的襯托，打造粉色紫色相間的浪漫花海光廊，白天夜晚都好拍，以及連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」，無數璀璨的藍白色燈光及球形燈飾，宛如神秘夜空中的耀眼星點，承載著每個人心中的耶誕願望，還有小遠百天橋「心願光廊」，紫色系耀眼燈串天橋設計穿插閃耀著白光的天使，延伸的視覺效果，彷彿傳遞每一個耶誕祝福，將賦予冬季深植人心的美好回憶。
而新府路天橋「金彩華爾滋光廊」，則以水晶切面造型框架以及多種高低變化的不規則設計，加上充滿魅力的漸層金黃色與橙色閃爍燈光，呈現鮮豔華麗的美麗景色，此外，走到縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」，漫步其中全是浪漫閃耀的玫瑰金粉色燈光，還有霓虹燈光效果的桑塔熊與蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍等多位好友，一起現身與大家迎接浪漫的耶誕佳節，而移步至麗寶百貨廣場-公車站的「銀河光廊」天橋，吸睛奪目的藍紫色閃爍燈光和流動的變化光影，搭配獨特的音效，形成光彩炫目的耶誕色彩，還有板橋車站天橋「繁星光廊」，涵蓋黃色、粉色、藍色及綠色等球形燈串，以弧形連接的意象，像是點點繁星閃耀，代表著每一個獨特的存在，一起相聚在新北歡樂耶誕城。
多樣亮麗燈光顏色及元素交織而成的七大絕美光廊，也讓今年新北歡樂耶誕城更加繽紛耀眼，邀請大家與好友、家人或伴侶們相聚，一起來新北歡樂耶誕城留下最美好的耶誕回憶！更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。
新北歡樂耶誕城官網→http://christmasland.ntpc.gov.tw
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受到全球華人敬重的佛光山開山始祖星雲大師2023年2月圓寂，享年97歲。大師生前最後的歲月中，有很多的憂心，除了台灣社會內部不斷升高的分歧和爭議，他更關心的是:兩岸關係發展中出現的阻礙與暗流。星雲大師在2013發表了一篇「真誠的告白──我最後的囑咐」文章。他說，他最憂心的不再是人間佛教的發展，而是兩岸間至今還看不到的和平希望。他說:「問我一生何所求，平安幸福照五洲。」讓兩岸人民共同擁有「和平幸福」。正是這位宗教大師一生的追求！
•美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平15日上午在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoliestate）會晤，白宮表示，拜習就台灣議題充分討論。習近平在會中否認有對台灣動武的計畫，拜登也要求習近平尊重台灣選舉。
拜習去年11月在印尼峇里島，趁著參加20國集團（G20）領袖會議時，舉行元首級首次面對面峰會。這是兩人第二次的元首峰會，也是習近平六年來首度訪美。
根據白宮隨行記者轉述，白宮資深官員表示，拜習就台灣議題實質交換意見，「我認為習主席很清楚地表明他一直以來的憂慮，（習）也強調這（台灣議題）是美中關係中最重大、最具潛在危險的議題。」拜登清楚表示，美國的長期立場是決心維持台海的和平與穩定，美國相信現狀，並要求中方尊重台灣的選舉過程。習近平回應指，「和平固然很棒，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」習近平在會中提到，美國有報導說解放軍打算在2027年或2035年動武，他稱沒有這項計畫，「沒有人跟我說這件事。」
1961年11月16日，台灣大學校慶在台北市三軍托兒所中正堂，空前演出兩折崑曲和一齣吹腔戲。這一次台大的演出，是由國立藝專國劇科出科的同學協助，獲得極佳的成績。演出的劇目以牡丹亭的「鬧學」與「遊園」開始，楊美珊及姜瑜明兩位同學，先後扮演「春香」，嗓音身段，俱有可取，鬧學之春香，做工靈活自如；而遊園之春香，唱做亦極老練，以普通學生，首次登台，而能有此成就，頗為難得。張宗寧、唐如明兩位同學，先後扮演「杜麗娘」，聞均為笛王徐炎之伉儷親授，此次並由笛王親自擫笛伴奏，名師高徒，相得益彰。 ...
中國廈門公司9月以「台北故宮文化館」及「中國台北故宮精品館」等名義對外招商，還有3家公司違反故宮授權圖像規定，故宮今天表...
時力立委陳椒華今天舉行記者會指出，近來接獲多起土地鑑界糾紛陳情，有因監察院報告內容錯誤，提交法院當證物，導致陳情人房屋被...
僑委會去年9月升級原僑胞卡，命名為「i僑卡」，加入智慧功能，經過一年時間，發卡量只有第一代僑胞卡的一半。僑委會委員長徐佳...
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