南山人壽60週年 獲頒台灣企業永續獎三大獎項 將以溫暖、活力 持續發揮正向影響力

2023年「TCSA台灣企業永續獎」於11月15日揭曉，南山人壽結合保險核心職能與專業，秉持「以人為本」的價值，從「心」出發具體實踐企業永續，再度得到肯定，榮獲永續綜合績效類「台灣永續企業績優獎」、永續單項績效公司治理類「資訊安全領袖獎」以及「永續報告獎-第一類-金級」三項大獎。南山人壽總經理范文偉親自出席受獎時表示，感謝所有保戶、社會大眾的支持與信賴，未來，將繼續與各利害關係人攜手同行，持續致力環境、社會與治理的正向改變，期許以溫暖、活力、創新的精神，落實企業社會責任。

● 永續綜合績效亮眼 榮獲「台灣永續企業績優獎」

南山人壽成立60週年，追求企業穩健經營成長，亦重視環境與社會的永續發展，以「H.E.A.R.T.」永續策略：健康促進(Health)、地球守護(Earth)、關懷行動(Action for Good)、信賴承諾(Reliability)、人才賦能(Talent)五大主軸行動，積極回應聯合國永續發展目標(Sustainability Development Goals, SDGs)，獲得台灣永續企業績優獎肯定。

南山人壽總經理范文偉受獎時指出，南山人壽積極實現保險業穩定社會的價值，長期推動企業永續經營，扣合核心職能，擴大社會影響力。感謝所有保戶、社會大眾的支持與信賴，未來，仍會堅持將保戶需求放在第一位，盡心照顧這塊土地上的每個人、每個家庭。

保險是永續事業，肩負對個人、家庭保障、社會安定與環境保護的責任。南山人壽致力提供更貼近消費者需求的保險產品和服務，商品設計從All in one走向分群、分眾，且持續開發創新商品積極導入外溢獎勵的機制，連結多項主要健康指標以促進保戶健康，將保險由事後補償往前延伸至事前預防；健康守護圈的保戶加值服務亦將持續洞察社會脈動，主動提出解方，接住不同族群的需求。

此外，擴大多項社會參與及守護海洋等永續行動，透過推動普惠金融，強化數位創新服務，推廣弱勢族群微型保險，以及前進原鄉關懷、推廣失智友善，在高齡化、少子化社會下，持續扮演風險防護網。

南山人壽榮獲台灣企業永續獎三大獎項。(圖左起：南山人壽策略規劃部資深協理林哲仰、南山人壽總經理范文偉、南山人壽資訊安全部副總李仕國)。 圖／南山人壽提供

南山人壽獲頒台灣企業永續獎三大獎項，由總經理范文偉親自出席受獎。 圖／南山人壽提供

● 資訊揭露深具品質與公信力 連續九年抱走「永續報告獎」

南山人壽自2014年至今，已發行10本企業永續報告書(註1)，持續與時俱進。「2022年南山人壽永續報告書」除了遵循三大國際準則GRI、SASB、IR，兩大國內指引－證交所《上市公司編製與申報永續報告書作業辦法》以及金融監督管理委員會「保險業氣候相關風險財務揭露指引」等共五項重要指標外，更首度採取雙查證/確信，通過KPMG安侯建業聯合會計師事務所《中華民國確信準則公報第一號》有限確信，及SGS-Taiwan依循AA1000(2018)標準所進行的第二類型中度保證驗證，公允揭露南山人壽ESG的投入與成果，提供各利害關係人更完整、透明的永續資訊。

● 打造資訊安全防禦網 再奪「資訊安全領袖獎」

南山人壽一直致力於整合金融科技，提供符合消費者期待的商品和服務，我們堅守著資訊安全政策與程序，持續進行資訊安全監控並建立事件應變機制，同時加強組織人員資訊安全認知與職能訓練，定期進行內外部演練，以審視並強化資訊安全防護，確保免於威脅和風險。此外，為在遭遇災難性事故等突發狀況時，仍能保持營運關鍵業務不中斷，於2021年依BCM國際標準之規範，導入及建立營運持續管理機制，並在2022年2月取得營運持續管理(BCM)ISO 22301:2019 國際標準驗證認證，為國內前三家率先取得ISO22301 BCM證書之壽險業者之一，多面向顯示南山人壽實踐資訊安全的永續承諾。

在瞬息萬變的時代，南山人壽信守對保戶的長期承諾，前進的腳步從未停歇，無論過去、現在或未來，均堅持以保險核心職能與專業服務，守護客戶的幸福感，讓每個人勇敢追夢、免於恐懼，攜手與保戶與社會大眾共同追求更健康、美好的生活。

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