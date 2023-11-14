反護理師國考改革是「邏輯不好」 薛瑞元花近5分鐘說明

為因應護理師人力短缺，考選部於9日公告護理人員新版國考規則，將國考中「基礎醫學」占比，由原來20%調降為10%，引起外界反彈，認為要避免護理師流失，重要的是提供合理的工作環境，而非降低考試門檻。

對於外界反對降低國考門檻聲音，薛瑞元周日參加醫師節慶祝大會前曾表示，不知道不滿的護理師，到底是用什麼理由，一方面說人力不足，但當政府要充足人力，降低國考門檻，讓更多人可以通過，但現在又反對，「不知道，他們（反對方）的邏輯在哪裡？」

不過，薛瑞元今參與「2023生技論壇-生醫科技大未來」活動於會前受訪時，針對護理師國考門檻降低提問，花了近5分鐘說明。薛瑞元表示，護理師流失為各種面向問題，考試只是問題之一。

薛瑞元表示，依過去3年統計資料，護理師國考分為「基礎醫學」等五科，占比為各占20%，平均60分及格，即可取得護理師資格。就通過考試的護理師分析，其中基礎醫學平均分數約為40至50分，也就是說，基礎醫學平均分數都是不及格的，即便碩士班考生，平均分數也只有50分。

更不用說，未通過護理師考試的考生，基礎醫學平均分數更低，只有30多分，可見題目的難易度是有問題的。薛瑞元指出，因只有「基礎醫學」有此現象，所以考試制度方面，須檢討題庫收集、命題老師的選擇等，且過去一科考試時間60分鐘，需要應達80題，可說是只有反射，沒有思考，現在改為50題，可能會好一點。

薛瑞元指出，因此，考選部將國考中「基礎醫學」占比，由原來20%調降為10%。當時為何認為反對的人「邏輯有問題」，原因是護理師流失，必須從教、考、訓、用等方面重新檢討，而目前是處理考試問題，希望藉由提升考試的及格率，讓想從事護理工作的人，不要被基礎醫學拖垮，有機會 可以進入職場、充實人力，這是針對考試問題回應，至於其他職場環境的問題，將會再一一處理。