聽棒球聲音長大　資深球迷捐款做公益

資深球迷羅揚朝以行動支持偏鄉少棒隊。 圖／頂新和德文教基金會提供

和家人半夜吃泡麵看威廉波特少棒賽，是許多五、六年級生的美好回憶，在屏東老家的曬穀場和收割後的稻田裡，小孩們用木棍和塑膠球湊一湊玩起棒球，這是資深球迷羅揚朝的快樂時光。現在他透過頂新和德文教基金會將這份愛和期待傳給花蓮新城國小棒球隊。

在昔日「北華興、南美和」的棒球時代，當時國中就讀屏東美和中學的羅先生，他的體育老師曾紀恩後來以「鐵血教頭」名號著稱，催生出美和青少棒和青棒強隊，徐生明、李居明……等名人都來自這所棒球強校。六年級的羅揚朝說，雖然沒有加入棒球隊，但每天下午棒球隊練球，他是聽棒球聲音長大的。當時，他看棒球隊同學運動量大容易肚子餓，還自掏腰包請他們吃東西。

1990職棒元年開始，在台北讀大學的羅揚朝和同學棒球魂再度被燃起，經常到台北市立棒球場看球賽，時隔30年，初代的「神獸級」球星他都能如數家珍，連球場每區的票價都能背誦。25歲時來到花蓮讀書，後來因工作又被派駐到花蓮，和後山結下不解之緣，這幾年他在新城買房子，經常散步到海邊，看到一群部落孩子在堤防邊跑步，還有老師在旁認真叮嚀，好奇打聽後才知道練習曲書店創辦人胡文偉自己辛苦籌措經費，擔起新城國小棒球隊的生活照料、住宿和課輔的責任。

從此他萌生要幫助這群小球員的想法，在朋友介紹下知道頂新和德文教基金會正在為偏鄉棒球隊募款，於是透過基金會的公開勸募平台捐款，並且來到宿舍和球場為小球員們加油，羅揚朝勉勵小球員，希望他們快樂打球，好好學習。

練習曲書店創辦人胡文偉(右)帶捐款人羅揚朝了解棒球隊孩子住宿和課輔的生活安排。 圖／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫迄今幫助全國超過100所學校、10,000位學生受惠，邀請民眾成為盟友前來助力，幫偏鄉基層棒球隊的孩子奮力站上夢想舞台。

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】

20多年來台灣基層棒球隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此頂新和德文教基金會自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、贊助女子棒球隊等，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯。 「接棒未來」公益計畫累積幫助全台超過100所學校、10,000位學生受惠；捐助球隊交通車超過50輛，定期關懷訪視超過70支棒球隊。

新城國小棒球隊孩子在衣服上簽名送給捐款人。 圖／頂新和德文教基金會提供

【偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫】勸募字號：衛部救字第1121361410號

￭ 勸募計畫主要資源協助項目包括：

1. 棒球隊之營養餐食 - 國民營養健康調查報告指出八成以上台灣學童乳品攝取不足，而偏鄉地區因地處偏遠，牛奶運送及儲存更為不易，故本次募得的善款也將捐贈保久乳，補充每位小球員1週3次的營養，將有超過2,300名小朋友受惠。

2. 棒球隊移地訓練或出外比賽之交通協助 – 有偏鄉學校棒球隊的交通車已經使用了20年都仍未汰換，還有球隊出外比賽僅能透過公車、火車接駁。為有效解決偏鄉車輛資源不足的問題，本次善款也將捐贈兩台交通車給偏鄉棒球隊，預計將有150名小球員受惠，減少約10萬公里移動的不便，讓小球員的安全更有保障。

3. 棒球隊弱勢家庭球員急難救助 – 弱勢家庭出身的小球員，有時會因經濟與受傷等因素，無法延續棒球夢，故本筆善款也預計撥出部分金額做為偏鄉弱勢球隊與球員急難救助使用，包含了捐贈球具、球衣設備給5所偏鄉弱勢球隊、以及受傷手術費、學雜費支出等，預計至少幫助超過百名小朋友在棒球路上更為順遂。庭

「接棒未來」粉絲團：https://pse.is/55pk7l

一起線上捐款支持「偏鄉棒球隊接棒未來勸募活動計畫」https://pse.is/56g5ev

商品推薦