發揮「失智友善『影』響力」護腦5招預防及延緩失智

衛生福利部國民健康署日前在高雄舉辦失智友善影響力座談，民眾出席踴躍。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

失智症不再是老年人專屬疾病，已有年輕化的跡象。根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查推估，臺灣失智人口超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加有倍增之趨勢，伴隨台灣即將進入超高齡化的社會，失智對國人的健康及生活影響是需要被關注的議題。近年來，影視界對失智議題也相當關注並紛紛推出相關影劇作品。

國民健康署社區健康組李嘉慧組長-政策及活動辦理說明。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

國民健康署吳昭軍署長表示，追劇也可以認識失智症，告訴民眾怎麼和失智者相處。國民健康署今年9月、10月辦理「失智友善『影』響力」網路推薦影劇活動，最多網友推薦由資深藝人寇世勳先生所主演「你好，我是誰」的影集，並邀請寇世勳先生出席擔任本次記者會代言人，本人表示主演的影集能受大家的喜歡與推薦，非常開心之餘也覺得很有意義，自己參加影集的演出後，才了解失智症要怎麼預防，同時體認大部分失智者只要大眾多給予關懷，他們有了安全感，就能平和且自在的生活。因此，呼籲國人發揮「失智友善『影』響力」，一起看劇的同時，順便認識甚麼是失智症的十大警訊以及如何面對周遭的失智親人與如何相處等。

藝人寇世勳參與國民健康署樂齡友善生活「圈」攤位活動。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

「護腦5招」要靠身體力行國民健康署提醒民眾，罹患失智症前，有以下十大警訊包括：1.記憶力減退到影響生活、2.計畫事情或解決問題有困難、3.無法勝任原本熟悉的事務、4.對時間及地點感到混淆、5.有困難理解視覺影像和空間之關係、6.言語表達或書寫出現困難、7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、8.判斷力變差或減弱、9.從職場或社交生活中退出、10.情緒和個性的改變等。若發現自身或親友有以上十大徵兆的現象，應及早就醫診斷。此外，吳昭軍署長也呼籲大眾，尤其是長者一起力行「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，可以增加大腦保護因子就能預防或延緩失智。

擁抱憶中人影劇沙龍座談在高雄開講國民健康署日前在高雄舉辦座談，現場放映「你好，我是誰」第16集影片，邀請台北市立聯合醫院失智症中心劉建良醫師團隊與現場民眾一起觀賞，團隊將從劇情內容為民眾解析什麼是失智症，並與現場民眾一起探索失智共伴、共融的做法。除本次觀賞的影集外，網友也推薦本土劇「俗女養成記」及外片「我想念我自己」電影等失智相關影片，期望國人可以「看影劇，認識失智」，一起來傳遞失智「影」響力，追求樂齡健康，營造失智友善環境。

預防及延緩失智永遠不會太遲國民健康署近年亦製做預防及延緩失智相關衛教素材及一系列線上課程，置於e等公務園網站、國民健康署健康九九＋網站及失智友善資源平台等，讓民眾隨時都能獲得相關資源及協助，並及早認識失智症前兆，以降低罹患失智症風險，給予社區長者及其照顧者關懷，若可能有罹患失智症的狀況，請儘早就醫及診治。

發揮「失智友善『影』響力」座談啟動儀式。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

寇世勳粉絲上台獻花合影。 圖／衛生福利部國民健康署 提供

延伸閱讀： 【失智症十大警訊】https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=871&pid=8018&sid=4875【一起成為失智友善天使吧！】https://dementiafriendly.hpa.gov.tw/resources/detail/798【衛生福利部國民健康署「長者社區資源整合運用平台」】https://healthhub.hpa.gov.tw/

商品推薦