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肺癌成為新國病！醫界籲設「國家級辦公室」拼三大目標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
中研院院士楊泮池攜手六大醫學會首度向政府喊話，呼籲應設置「國家級肺癌辦公室」。記者邱德祥／攝影
中研院院士楊泮池攜手六大醫學會首度向政府喊話，呼籲應設置「國家級肺癌辦公室」。記者邱德祥／攝影

肺癌成為新國病，不論發生率或死亡率皆居冠，中研院士楊泮池等人首度發表台灣肺癌防治，呼籲政府應設立國家級肺癌辦公室，整合行政資源、加大肺癌防治力道，並鎖定2030年前達成「一期肺癌確診數倍增」、「肺癌五年存活率倍增」、5年內達成「晚期肺癌患者5年存活率倍增」等3大目標。

衛福部國健署去年7月起啟動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，盼能夠翻轉肺癌的診斷期別，以揪出更多早期患者並及時治療，幫助提高存活率。楊泮池指出，台灣有3分之2的肺癌患者不吸菸，除了本身的基因外，陸續有研究指出環境中的致病因子、空氣汙染，也可能致癌，肺癌成因複雜且晚期確診比例高、死亡人數多，希望可設立國家級肺癌辦公室，作為肺癌防治的智庫。

楊泮池強調，國家級肺癌辦公室盼比照美國癌症登月計畫，朝「25年內肺癌死亡率減半」的願景前進，中期目標為結合LDCT的篩檢政策，達到一期肺癌診斷數倍增，及肺癌5年存活率倍增，短期目標則又分為初級（預防）、次級（篩檢）及三級（治療）等三面向進行防治，特別是晚期肺癌的5年存活率，期待能在5年內翻倍，以大幅降低肺癌對國人健康的威脅。

台大醫院新竹分院院長余忠仁則提到，次級防治則將重心放在「早期篩檢」上，期望除透過LDCT篩檢，也能夠建立更完整的高風險族群預測模式、揪出更多的早期肺癌病人，並落實陽性個案追蹤計畫，讓患者及早治療、幫助提高存活率。

台灣臨床腫瘤醫學會理事陳育民補充，肺癌的死亡率與診斷期別高度相關，第一期肺癌的五年存活率高達9成，一旦第4期才確診，5年存活率就僅剩1成，差別相當大，如能透過國家級肺癌辦公室的設置，建立台灣本土肺癌篩檢與早期診治的共識指引，有助將醫療資源更及時地投注在早期肺癌患者身上。

國衛院國家環境醫學研究所所長、台灣大學公衛學院特聘教授陳保中則說，台灣過去在菸害防制、空氣汙染上皆持續推進，然而在防治策略整合上，仍有進步空間，所以除政府端整合衛福部、環境部等單位外，民眾也可從善用大眾運輸以減少空污等方面著手。

目前具肺癌家族史50到74歲男性或45到74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾，或是年齡介於50到74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾，可至國民健康署審核通過的肺癌篩檢醫院，接受2年1次免費的LDCT篩檢。

中研院院士楊泮池等人，希望可設立國家級肺癌辦公室，作為肺癌防治的智庫。記者邱德祥／攝影
中研院院士楊泮池等人，希望可設立國家級肺癌辦公室，作為肺癌防治的智庫。記者邱德祥／攝影

肺癌 患者 確診

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