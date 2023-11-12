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聯合報一周大事 11/05~ 11/11

聯合報／ 本報訊
主計總處7日發布消費者物價指數（CPI）最新結果，10月CPI年增率3.05%，再度飆破3%，是今年2月以來再見3字頭，也是9個月以來的新高。圖／聯合報系資料照片
主計總處7日發布消費者物價指數（CPI）最新結果，10月CPI年增率3.05%，再度飆破3%，是今年2月以來再見3字頭，也是9個月以來的新高。圖／聯合報系資料照片

國內

7日：主計總處發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之三點○五，創九個月以來新高。

8日：衛福部長薛瑞元證實，研擬中的「人工生殖法」修正草案將納入代理孕母規範；國健署長吳昭軍說，還將擴及至同性婚姻、單身女性，預計明年初預告修法草案。

10日：國健署公布二○二一年癌症登記報告，連十五年居首位的大腸癌，被過去位居第二位的肺癌擠下，肺癌躍升發生人數最高癌症。

國外

5日：聯合國旗下十八個機構首長發表共同聲明，敦促以色列和哈瑪斯「即刻人道停火」。

8日：七大工業國集團（Ｇ7）外長會議會後發表共同聲明，重申台灣海峽的和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。

9日：美國聯準會（Fed）主席鮑爾再度放重話，指對目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，市場解讀這代表未來還有升息可能。

肺癌 癌症 國健署

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一個中嘉案，從2011年開始，就衍生諸多問題，原本以為2018年，中嘉終於順利交易，卻沒想到，五年後的現在，中嘉上層股東還可以上演一齣「騰籠換鳥」戲碼，三立硬是踩著法規的紅線，透過間接投資方式、掌握中嘉，趁勢坐大，造成第四台產業不公平競爭。NCC（國家通訊傳播委員會）卻裝聾作啞，允許這種「上有政策、下有對策」的問題發生，令人氣憤。

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