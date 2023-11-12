聯合報一周大事 11/05~ 11/11

國健署公布2021年癌症報告，10大癌症發生人數排名大搬風，連15年位居首位的大腸癌，被過去位居第2位的肺癌擠下，肺癌躍升發生人數最高的癌症，死亡率極高的胰臟癌首次進前10榜單。以性別區分，大腸癌仍位居男性10大癌症發生人數第1位、女性的第3位。

2023-11-11 05:50