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願景工程、聯合報COP28行前會 聚焦青年參與

聯合報／ 願景工程記者邱怡瑄／台北報導
願景工程基金會COP28行前共識會，邀請台灣將至杜拜與會的各界代表交流。願景工程記者蔡宗儒／攝影
願景工程基金會COP28行前共識會，邀請台灣將至杜拜與會的各界代表交流。願景工程記者蔡宗儒／攝影

十五歲的許淳曦是共識會最年輕的參加者，呼籲更多青年關心氣候變遷。願景工程記者蔡宗儒／攝影
十五歲的許淳曦是共識會最年輕的參加者，呼籲更多青年關心氣候變遷。願景工程記者蔡宗儒／攝影

第廿八屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ28）將於十一月卅日至十二月十二日在杜拜登場，台灣將有不少組織與個人與會。願景工程基金會關注氣候議題，作為台灣各界參與ＣＯＰ的資訊平台，昨舉辦ＣＯＰ28行前共識會，邀請台灣將至杜拜與會的各界代表交流；「青年參與」與「淨零公正轉型」成共識會焦點。

願景工程基金會董事長陳冲說，選舉將近，當多數競選團隊關注「下一個職位（Next Job）」在哪裡，但ＣＯＰ28共識會關注的是「下一個世代（Next Generation）」的未來，更顯珍貴。許多參與團體表示，培養青年氣候領袖，是當務之急。

願景工程基金會與聯合報合作採訪ＣＯＰ會議，已是第三年。執行長羅國俊表示，期待透過報導，提升民眾對氣候議題的認知，讓民眾成為為氣候發聲的「主動消費者」和「主動投票者」，「要求企業和政府做出改變」。

台灣青年氣候聯盟代表吳思儀表示，已經與亞洲日韓等國青年交流對氣候議題的關切，將蒐集台灣青年對淨零轉型的期待，在ＣＯＰ28會前的青年氣候大會（ＣＯＹ）上分享。

今年十五歲、就讀台北市復興實驗高中一年級的許淳曦，是這次共識會最年輕的參加者，也將到杜拜與會。許淳曦說，青年要更關注氣候變遷，「這和我們的未來息息相關，不只是學校裡要上的某堂課而已」。

包括台灣綜合研究院、台灣產業服務基金會等組織也預告將在ＣＯＰ28中與友邦交流。歐萊德永續長謝修銘也說，去年願景工程、聯合報和歐萊德三方合作遠赴北極拍攝的「解凍格陵蘭」紀錄片，將在ＣＯＰ28周邊會議中播放。

青年 願景 杜拜

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