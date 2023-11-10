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羅一鈞快可以回家了！登革熱病例減半達標 工作隊將解編

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞擔任前進應變工作隊長，至今已超過2個月，本周登革熱病例數首次達到減半目標。圖／本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞擔任前進應變工作隊長，至今已超過2個月，本周登革熱病例數首次達到減半目標。圖／本報資料照片

疾管署副署長羅一鈞台南擔任前進應變工作隊長，至今已經超過二個多月，羅一鈞今說明登革熱疫情，本周第一次達成新增病例數，與高峰病例數相比，達到病例數減少一半的目標，下周提報工作隊解編事宜；目前孳生源清除、及時化學防治、民眾保持良好防疫習慣等三大因素熱區已獲有效控制。

登革熱本土累積2萬2724例，其中台南就占1萬9743例，病例主要集中的10個流行熱區，除北區的病例數持續上升、安平區持平，其餘八區均下降，台南的東區、關廟區、永康區、南區、歸仁區、中西區等六區降幅均達2至3成以上。

羅一鈞表示，本周台南市本土登革熱疫情明顯下降，近五日（11月5至9日）共727例，較上周同期908例下降20%，估計本周病例數將由上周的1252例下降至1000至1050例，達成較最高峰（第39周9月24至30日，單周2223例）減半目標。

羅一鈞說，非流行熱區中，佳里區有第一型和第二型登革熱病毒共同流行，佳里區發現10例第二型個案，目前集中在建南里、東寧里、南勢里3個里。由於交叉感染會提高重症率，增加醫療負擔，目前已積極監測。

此外，羅一鈞說，麻豆區、新化區、善化區、龍崎區近期亦有小規模社區群聚，防疫團隊已將以上共五區提升為「暖區」，單一陽性個案即須快速動員進行孳生源清除及化學防治，希望加速防治效率。

羅一鈞說，雖台南氣溫持續偏熱，有賴於強力孳生源清除、及時化學防治、民眾防疫意識提升、保持良好防疫習慣等三大因素下，絕大多數熱區已獲有效控制，在社區中已經鮮少發現積水容器，預計新增病例數會持續下降。下周預期將會低於千例，並且會提報登革熱前進應變工作隊解編。

羅一鈞 登革熱 台南

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