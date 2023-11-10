肺癌超車大腸癌位居十大癌症之首 醫師：完全不意外

對於肺癌超越大腸癌成為癌症發生人數首位，台大醫院外科部主任陳晉興表示，「一點都不意外。肺癌2020年發生人數已經是第二名，並且死亡人數已經連續十年第一」，而大腸癌政府篩檢推的比較早，肺癌甚至是2022年才開始推動篩檢，預期未來會更多。

陳晉興說，對於肺癌發生人數變成第一名不應太恐慌，發生率上升也象徵篩檢觀念提升，若是肺癌人數增加但死亡人數下降或是肺癌出擊人數增加、末期下降也是好像，應該要找到肺癌發生原因，把原因移出才可以讓發生數量真正下降。

陳晉興以肝癌為例，以前肝病是國病，但透過加強篩檢防治，肝病在我國狀況已經大幅改善，希望肺癌可以向肝癌一樣，先篩檢找到原因並預防。雖然現在剛開始推動肺癌篩檢，預估2至3年就會達到高峰，每年會有2萬5千人確診，但之後會漸趨於穩定。

陳晉興提醒，目前肺癌篩檢針對重度吸菸者以及有家族病史者，但一半的肺癌患者是沒有任何危險因子，呼籲45歲以上民眾要自費花錢檢查，「每一個人只要會呼吸就要做」，你不知道自己會吸入什麼致癌物。惟檢查需要電腦斷層，不鼓勵生育年齡者去做，因此45歲以上沒有生小孩打算者，2至3年做一次檢查其實是很安全的。

陳晉興說，以往都認為肺癌危險因子是抽菸跟空氣污染造成，但是這兩項都有改善，但肺腺癌卻愈來愈多，可能原因為何仍無法確定，很多致癌物都是在多年後才發現，例如爽身粉中的石綿等。他提醒可從日常著手，例如民眾日常煮菜時可以戴口罩、新裝潢好的房子多開窗戶再入住等。

台大醫院一般外科主任田郁文表示，胰臟癌難以預防，但有機會早期發現，可以透過電腦斷層、核磁共振、內視鏡、超音波等，針對有家族史等或是遺傳基因等高危險族群去篩檢。早期比晚期發現治療效果好很多，多數都可以開刀治療，五年存活率高達七成；若是病人等到有症狀才發現有一半已經是第四期轉移，五年存活率只有10%。

田郁文也說，糖尿病都通常是30、40歲就會有相關症狀，但若是等到50歲後才出先相關症狀，就有可能是胰臟癌造成，胰臟癌的前兩三年通常會伴隨體重減輕等。另外，家族史為最主要危險因子，他建議高風險族群應該檢查早期發現。

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