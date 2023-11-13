永續行動一把抓！看看親子可行的SDGs行動

你希望孩子活在一個什麼樣的世界？台灣的爸爸媽媽在長大成人的歲月中，缺少了永續教育的學習機會，但這不會阻止我們的渴望－「留給孩子一個值得期待的未來」，讓我們起身積實踐永續教育，確保孩子能夠獲得全面的發展和成長，以及可持續期待的未來吧！

兒福聯盟期待能持續透過各項創新行動，培養孩子的永續DNA，成就共好世代。也邀請各個家庭與我們一同，從親子互動開始，小小的日常改變，能讓孩子擁有打造永續未來的權利；以永續教育加上親子協力，為孩子們築下一個宜居和諧的未來，與孩子共創更好的世界。

現在就來看看親子要如何一起進行SDGs行動！

用藝術認識SDGs目標1到SDGs目標17，資源再利用也能玩出新趣味。 圖／兒福聯盟 提供

《藝術不藝塑》永續課程以兒福聯盟培力的小舵手畫展開啟序幕，由孩子畫出心目中永續發展指標的樣貌。沉浸式的課程設計，讓親子學習與認識永續發展指標；每週不同的永續繪本故事、影片，不同媒材的DIY藝術創作，課後的20分鐘free play，結合近生活設計的永續互動展覽，將課程主題分成三區域，讓孩子自己挑選喜歡的區域，培養親子思考、啟動生活的小改變！

一系列教案帶領孩子認識、守護海洋，實踐SDGs目標14的永續海洋與保育。 圖／兒福聯盟 提供

《如果海有明天》保護海洋行動家兒童營隊聯合國在2022年頒布《全球海洋公約》，呼籲全球一起透過行動來達成2030保護30%海洋的目標！將 SDGs目標14融入暑期兒童營隊的教案活動中，搭配知識問答、創意手作、團隊合作，帶著孩子先好奇海洋、認識海洋，漸進式的了解海廢、漁業與生活的關係，讓孩子在淨灘前，先行裝備對海洋的了解，進而透過實際淨灘時，產生關懷及保護海洋的使命感！

兒福聯盟攜手 Impact Hub Taipei，打造親子永續培力孵化計畫。 圖／兒福聯盟 提供

《 新人類時光機 》親子永續培力孵化計畫新人類時光機是一個「行動孵化計畫」，兒福聯盟攜手 Impact Hub Taipei 邀請所有「新人類」家庭，一同搭上乘載著人類過去與未來的時光機，途中將透過親子影響力工作坊、暑期永續營、環境教育組織參訪等方式，提升飛行隊伍的好奇心與思辨力，發想出創新的永續行動方案，與孩子一起發掘身邊的社會問題及環境危機，培養孩子的永續素養與問題解決能力！

陪伴孩子一天比一天更好！兒福聯盟一直期許與孩子共創更好的世界，永續這個看似離我們很遠的名詞，其實就是你我的生活，我們也推出由盧建彰導演主持的《一天比一天更好》親子永續生活Podcas，透過邀請不同的永續嘉賓，分享他如何與孩子一起聊永續、從日常中一起實踐永續、也關心你我身處的世界。

兒福聯盟從修法起家，成立至今32年以來，一直以來致力於保護兒童的權益和福祉，為實現這一目標，我們專注於孩子基本的保護和福利服務，發展幫助弱勢逆境與偏鄉兒少、零暴力教養與創傷知情的推廣等，每項服務都期盼讓孩子擁有更好的世界。

為回應當今兒少與家庭的需求，兒福聯盟積極跨界合作，以共同努力改善兒童的生活環境和教育資源。推動創新工作思維，從了解使用者的需求出發，提供新的解決方案。我們透過多元有趣的數位內容與選讀、創新服務的孵化與加速、實體課程的設計與推展、親子永續行動的培力與實踐、共好聯盟與國際交流的推展，為家庭帶來新的動力與機會，為孩子堆砌起對永續未來的想像。

兒福聯盟也邀請您支持兒少權利的發聲與創新，【兒少權利倡議行動】基金募集中，現在就是行動的最好時刻>>https://reurl.cc/x6A50z捐款專線02-27990333#1

商品推薦